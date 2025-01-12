Toplu Taşımada Öğrencilere Özel İndirim! Yeni Abonman Sistemi Başladı
Çanakkale Belediyesi, öğrencilerin toplu taşıma masraflarını hafifletmek ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmek için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan yeni sistemle, öğrencilere yüzde 30 indirimli abonman seçenekleri sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni sistem kapsamında, öğrencilere ihtiyaçlarına göre 60, 30 ve 10 binişlik abonman tipleri sunuluyor. Bu abonmanlar, uygun fiyatlarla bir ay boyunca geçerli olacak şekilde kullanılabilecek. Ancak, abonman kartları yalnızca Çanakkale Belediyesi’ne ait otobüslerde geçerli olacak. Özel halk otobüsleri ve Kepez Belediyesi otobüslerinde bu kartlar kullanılamayacak.
BİNİŞ HAKLARI BİR AY GEÇERLİ
Abonman kartına yüklenen biniş hakları, yükleme tarihinden itibaren bir ay boyunca kullanılabilecek.
Kayıp ya da hasarlı kartlar için ücret iadesi yapılmayacak, ancak yükleme işlemleri mevcut dolum noktalarından kolayca gerçekleştirilebilecek.
Aktarma sistemi ise abonman dışındaki binişlerde uygulanmaya devam edecek.
FİYAT ARTIŞINDAN ETKİLENMEYECEK
Abonman sistemine dahil olan öğrenciler, yükleme yaptıkları dönemdeki fiyatlarla bir ay boyunca seyahat edebilecek. Olası fiyat artışları, halihazırda yüklenmiş biniş haklarını etkilemeyecek. Bu sayede öğrenciler, indirimli ulaşım imkanından güvenle yararlanabilecek.
ABONMAN KULLANIM KOŞULLARI
10 Biniş: 105,00 TL
30 Biniş: 315,00 TL
60 Biniş: 630,00 TL abonman paketleri sadece resmi plakalı belediye otobüslerinde geçerli olacak.