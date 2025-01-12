Toplu Taşımada Öğrencilere Özel İndirim! Yeni Abonman Sistemi Başladı

Yeni sistem kapsamında, öğrencilere ihtiyaçlarına göre 60, 30 ve 10 binişlik abonman tipleri sunuluyor. Bu abonmanlar, uygun fiyatlarla bir ay boyunca geçerli olacak şekilde kullanılabilecek. Ancak, abonman kartları yalnızca Çanakkale Belediyesi’ne ait otobüslerde geçerli olacak. Özel halk otobüsleri ve Kepez Belediyesi otobüslerinde bu kartlar kullanılamayacak.