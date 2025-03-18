Toplu Sözleşmede Zafer İşçinin! En Düşük Maaş 5 Asgari Ücret Oldu: 102 Bin Liralık Anlaşma
Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile Bayer Türk Kimya firması arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmeleri (TİS) başarıyla sonuçlandı. Sözleşme kapsamında işçilerin maaşı sosyal haklarla birlikte 176 bin TL’ye kadar yükseldi.
Kaynak: Kocaeli Gazetesi
Asgari ücrete daha 3 ay önce zam yapılsa da şimdiden açlık ve yoksulluk sınırının altında kalmıştı. Ancak Kocaeli’de faaliyet gösteren bir firma toplu iş sözleşmesi görüşmesi sonrası işçilerin en düşük maaşını asgari ücretin 5 katına çıkarma kararı aldı.
SOSYAL HAKLARLA TOPLAM GELİR 200 BİN LİRAYA DAYANDI
Bayer Türk Kimya ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasındaki görüşmeler işçilerin büyük kazanımıyla sonuçlandı. İmzalanan sözleşme çerçevesinde, işçilerin çıplak maaşları ortalama 102 bin liraya, sosyal haklarla beraber toplam gelirleri ise 176 bin liraya yükseldi.
“STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR ANLAŞMA”
Kocaeli Gazetesi’nin aktardığı haberde, konuya ilişkin değerlendirme yapan sendikanın şube başkanı Şivan Kırmızıçiçek, sözleşmenin sendika açısından stratejik öneme sahip olduğunu ve işçilerin refah seviyesini artıracağını ifade etti.