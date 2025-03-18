Toplu Sözleşmede Zafer İşçinin! En Düşük Maaş 5 Asgari Ücret Oldu: 102 Bin Liralık Anlaşma

Asgari ücrete daha 3 ay önce zam yapılsa da şimdiden açlık ve yoksulluk sınırının altında kalmıştı. Ancak Kocaeli’de faaliyet gösteren bir firma toplu iş sözleşmesi görüşmesi sonrası işçilerin en düşük maaşını asgari ücretin 5 katına çıkarma kararı aldı.