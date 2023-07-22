Toplu sözleşmede 'kök ücret' hesabı: 3600 ek göstergede o detaya dikkat!

Memur maaşı zammı ve memur emeklisi zam oranı için kritik adım 24 Temmuz Pazartesi günü atılıyor. 1 Ağustosta başlayacak Toplu Sözleşme 2023 görüşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına etki eden 4 adet zam oranı netleştirilecek.