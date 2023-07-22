Toplu sözleşmede 'kök ücret' hesabı: 3600 ek göstergede o detaya dikkat!
6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren Toplu Sözleşme 2023 zam oranları için tarih belli oldu. Memur ve emekli maaşı için 4 zam oranında kritik etki yaratacak toplu sözleşme zammı oranları da dahil 120 maddelik teklif 24 Temmuz’da Bakanlık’a sunulacak.
Memur maaşı zammı ve memur emeklisi zam oranı için kritik adım 24 Temmuz Pazartesi günü atılıyor. 1 Ağustosta başlayacak Toplu Sözleşme 2023 görüşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına etki eden 4 adet zam oranı netleştirilecek.
Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.
120 MADDELİK TEKLİF BAKANLIK YOLUNDA
Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı. Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.
Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.