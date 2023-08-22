Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo

Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2023 memur toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde müzakereler, belirlenen takvim gereği bugün tamamlanacak.

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Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo - Resim: 1

Son dakika: Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

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Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo - Resim: 2

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

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Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo - Resim: 3

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo - Resim: 4

Ancak Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.

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