Toplaması Yasak Bitkiyi Yetiştirdi: Kilosunu 2 Bin Liradan Satıyor
Kastamonu’da çocukken annesiyle yaylalarda topladığı salebin yetiştiriciliğine başlayan ziraat mühendisi Ferdi Doğru, salebin kilosunu 2 bin liradan satıyor.
Kaynak: İHA
Kastamonu'nda yaşayan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğru, doğada toplanması yasak olan salep bitkisini kendi arazisinde yetiştirerek hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de nesli tükenmekte olan bir bitkinin korunmasına katkı sağlıyor.
Doğru, 2023 yılında hayata geçirilen 'Doğan Toplama Değil Tarlada Salep Yetiştiriciliği' projesi kapsamında bir dönümlük arazisine ekim yaptığı salep bitkisinden 400 kilogram hasat ederek yaklaşık 800 bin lira gelir elde etti. Kilosunu 2 bin liraya satan Doğru, bu işin hem karlı hem de gelecek vaat ettiğini belirtiyor.
SALEP TOPLAMAK NEDEN YASAK?
Salep bitkisi, doğada sınırlı sayıda bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 farklı türe sahip. Bu nedenle, bitkinin korunması amacıyla doğadan toplanması uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış durumda.
Kayı köyünde salep yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğdu, “Köyü sevdiğimiz için imkanlarım dahilinde her zaman şehirden köye dönüş planım vardı. Bu yüzden Ziraat Mühendisliğini okudum. Köy için planlamalarımı yaparken kenara köşeye sıkıştırdığım notlar arasında salep her zaman vardı.
Şu anda 500 metrekarenin üzerinde bir alanımız mevcut. Bunu önümüzdeki yıl daha da arttırmayı planlıyoruz. Şimdilik bitkiyi daha da geliştirme aşamasına doğru ilerliyoruz. Herkesin iki aldığından biz üç ya da dört nasıl alırız bunun hesabındayız” dedi.