TOKİ’den Yılın Son Konut Fırsatı: 13 Bin Lira Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı

TOKİ’nin Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesi’nde inşa ettiği 104 konutluk proje kapsamında 2+1 nitelikli 5 daire satışa sunulacak. Daireler, kura yöntemiyle sahiplerini bulacak. Projede, sadece 534 bin TL peşinatla ev sahibi olmak mümkün.