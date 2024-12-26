TOKİ’den Yılın Son Konut Fırsatı: 13 Bin Lira Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yılın son günlerinde ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat sundu. 13 bin liraya tapu sahibi olma fırsatı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ’nin Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesi’nde inşa ettiği 104 konutluk proje kapsamında 2+1 nitelikli 5 daire satışa sunulacak. Daireler, kura yöntemiyle sahiplerini bulacak. Projede, sadece 534 bin TL peşinatla ev sahibi olmak mümkün.
BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU
TOKİ, satış işlemleri için başvuruları 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında alacak. Başvurular yalnızca Halk Bankası’nın Biga (Çanakkale) şubesinden yapılacak. Satış ve sözleşme işlemleri de aynı şube üzerinden gerçekleştirilecek.
KURA ÇEKİMİ TARİHİ NETLEŞTİ
Projeye başvuranlar arasından hak sahipleri, 7 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00’de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Asil hak sahipleri 10 Ocak 2025’te, yedek hak sahipleri ise 16 Ocak 2025’te açıklanacak.
Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 2 bin TL başvuru bedeli ödeyerek sürece dahil olabilecek. Konutlar 120 ay vadeyle, 13.354 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.