TOKİ'den Yeni Konut Hamlesi: Peşinatsız Ev Sahibi Olma Fırsatı

Leasing Finansman Desteği: 120 aya kadar kişiye özel ödeme planı, Emlak Katılım Bankası desteğiyle peşinatsız ya da isteğe bağlı peşin ödeme fırsatı sunulacak.

TOKİ KONUTLARI 81 İLDE İNŞA EDİLECEK

Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirilecek projede, doğayla uyumlu, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen konutlar inşa edilecek. Yatay mimariye uygun şekilde tasarlanacak sosyal konutlar, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak. Toplamda 4 bin 500 konut satışa çıkarılacak.