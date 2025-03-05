TOKİ'den Yeni Konut Hamlesi: Peşinatsız Ev Sahibi Olma Fırsatı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), düşük taksit seçenekleriyle peşinatsız konut sahibi olma imkânı sunan yeni bir proje başlattı. Üç farklı ödeme planı ile sunulacak konutlar için başvuru süreci başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Gelir seviyesi düşük vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlayan projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru ve işlem sürecine ilişkin detaylar Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.
ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ
Projede, vatandaşlara farklı ödeme seçenekleri sunulacak...
Peşinatsız Taksitli Ödeme: Peşinat ödemeden konut sahibi olma imkânı, %0.99 faiz oranıyla 60 ay taksitlendirme ve her ay düşen taksit tutarlarıyla ödeme kolaylığı sağlanacak.
İlk Yıl Taksit Erteleme: İlk yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak, %1.29 faiz oranıyla 60 ay vade imkânı sunulacak.
Leasing Finansman Desteği: 120 aya kadar kişiye özel ödeme planı, Emlak Katılım Bankası desteğiyle peşinatsız ya da isteğe bağlı peşin ödeme fırsatı sunulacak.
TOKİ KONUTLARI 81 İLDE İNŞA EDİLECEK
Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirilecek projede, doğayla uyumlu, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen konutlar inşa edilecek. Yatay mimariye uygun şekilde tasarlanacak sosyal konutlar, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak. Toplamda 4 bin 500 konut satışa çıkarılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru ekranının önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. Başvuru için aranan şartlar şunlar:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmak
Detaylı başvuru koşulları ve süreç hakkında resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.