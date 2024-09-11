TOKİ'den Uygun Fiyata Kaçırılmayacak Fırsat: İstanbul ve Ankara'da Binlerce Konut ve İş Yerini Satışa Çıkardı

ANKARA'DAKİ PROJELER

Ankara’da ise Sincan, Evren ve Gölbaşı ilçelerinde toplam 2.193 konut ve 28 iş yeri inşa edilecek. Bu projeler, başkentin büyüyen nüfusuna uygun fiyatlı yaşam alanları sunmayı hedefliyor. İhale tarihleri ve detaylar ise şu şekilde:

- Sincan: 24 Eylül’de 1.012 konut ve 24 iş yeri için ihale yapılacak.

- Evren: 27 Eylül’de 154 konut ve 2 iş yeri inşa edilecek.

- Gölbaşı: 11 Aralık’ta 1.027 konut, 7 ve 14 dükkana sahip iki ticaret merkezi, 24 derslikli bir ilkokul ve bir cami inşa edilecek.