TOKİ'den Uygun Fiyata Kaçırılmayacak Fırsat: İstanbul ve Ankara'da Binlerce Konut ve İş Yerini Satışa Çıkardı
TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için İstanbul ve Ankara’da yeni konut ve iş yeri projelerini hayata geçiriyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
TOKİ tarafından hayata geçirilen bu projeler, şehirlerde yükselen konut fiyatlarına karşı uygun fiyatlı alternatifler sunmayı hedefliyor. İşte projelere dair detaylar...
İSTANBUL'DAKİ PROJELER
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde başlatılacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında 365 konut ve 30 iş yeri inşa edilecek. Bu projeyle bölgedeki yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Projenin ihalesi 9 Eylül’de saat 14:30'da gerçekleştirilecek. İhaleye, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden başvurular kabul edilecek ve hem yerli hem de yabancı firmalar ihaleye katılabilecek. Yerli firmalar lehine yüzde 15 fiyat avantajı sağlanırken, ihaleye katılanlar teklif bedelinin en az yüzde 3'ü kadar geçici teminat sunmak zorunda olacak.
ANKARA'DAKİ PROJELER
Ankara’da ise Sincan, Evren ve Gölbaşı ilçelerinde toplam 2.193 konut ve 28 iş yeri inşa edilecek. Bu projeler, başkentin büyüyen nüfusuna uygun fiyatlı yaşam alanları sunmayı hedefliyor. İhale tarihleri ve detaylar ise şu şekilde:
- Sincan: 24 Eylül’de 1.012 konut ve 24 iş yeri için ihale yapılacak.
- Evren: 27 Eylül’de 154 konut ve 2 iş yeri inşa edilecek.
- Gölbaşı: 11 Aralık’ta 1.027 konut, 7 ve 14 dükkana sahip iki ticaret merkezi, 24 derslikli bir ilkokul ve bir cami inşa edilecek.