TOKİ'den Ucuz Konut Kampanyası! Aylık 13 Bin 485 Lira Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma hedefi doğrultusunda yeni projeler sunmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kastamonu’nun Küre ilçesinde inşa edilecek olan yeni etap kapsamında toplam 47 konut satışa çıkarıldı. TOKİ, söz konusu konutları uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle satışa sundu. Başvurular 12 Mayıs 2025’te başladı, son başvuru tarihi ise 23 Mayıs 2025.
2+1 VE 3+1 KONUTLARLA GENİŞ SEÇENEK
Saman Mahallesi’nde yer alan 2. Etap TOKİ projesi çerçevesinde 32 adet 2+1 ve 15 adet 3+1 daire satışa sunulacak. Projede, hem küçük aileler hem de geniş aile yapısına sahip vatandaşlar için alternatifler bulunuyor. TOKİ, her iki konut tipinde de ulaşılabilir fiyatlar sunarak sosyal konut anlayışını sürdürüyor.
BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR BELLİ OLDU
Projeden faydalanmak isteyenlerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Her hane için yalnızca bir başvuru kabul edilecek; birden fazla başvuru yapılması halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak. Başvurular, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri aracılığıyla alınacak ve 10.000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekecek.
TAKSİTLER 13 BİN LİRANIN ALTINDAN BAŞLIYOR
Konutlar için belirlenen ödeme planı da kamuoyuyla paylaşıldı. En uygun 2+1 daire, 539 bin 423 TL peşinatla ve 120 ay vade üzerinden aylık 13 bin 485 TL taksitle satışa sunulacak. 3+1 dairelerde ise en düşük peşinat 690 bin 908 TL, taksitler ise 17 bin 272 TL’den başlayacak.
KURA TARİHİ VE SÖZLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI
Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, konutların hak sahipleri 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura ile belirlenecek. Kurada asil hak sahipleri belirlendikten sonra 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayacak.
Yedek listeye girenler ise 12-13 Haziran 2025 tarihlerinde kalan daireler için sözleşme imzalama hakkına sahip olacak. İşlemler, Ziraat Bankası’nın Küre Şubesi üzerinden gerçekleştirilecek.