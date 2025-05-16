TOKİ'den Ucuz Konut Kampanyası! Aylık 13 Bin 485 Lira Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR BELLİ OLDU

Projeden faydalanmak isteyenlerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Her hane için yalnızca bir başvuru kabul edilecek; birden fazla başvuru yapılması halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak. Başvurular, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri aracılığıyla alınacak ve 10.000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekecek.