TOKİ’den Tarihi Hamle: Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde Geri Sayım! Kimler Yararlanabilecek?

İstanbul’daki fahiş kira artışına çözüm geliyor! TOKİ’nin hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut, piyasa rayicinin altında fiyatlarla 3 yıllığına kiralanacak. Ev sahibi devlet olacak, uygun kriterleri taşıyan vatandaşlar kura ile bu konutlara yerleşebilecek.

Son Güncelleme:
TOKİ’den Tarihi Hamle: Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde Geri Sayım! Kimler Yararlanabilecek?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinin işleyişine dair ayrıntıları paylaştı. Türkiye, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yıl sonunda tüm illeri kapsayan yeni bir konut seferberliğine hazırlanırken, hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturulması hem de vatandaşların uygun maliyetle konuta erişebilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Projenin İstanbul ayağında ise ilk kez “kiralık sosyal konut” modeli devreye alınarak özellikle megakentteki fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Piyasa fiyatlarının altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen şartları sağlayan vatandaşlar yararlanabilecek.

İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kiralık sosyal konut projesine ilişkin sistemi detaylandırdı. Projeye göre:

  • Ev sahibi devlet olacak, kiracı vatandaş.
  • Konutlar yalnızca İstanbul’da inşa edilecek.
  • Toplam 15 bin konut, başvurusu uygun bulunan vatandaşlara kura sistemi ile kiralanacak.

Bu yeni model, özellikle yüksek kira bedellerinin yoğun olduğu İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşlara nefes aldırmayı amaçlıyor.

FAHİŞ KİRAYA KARŞI FREN MEKANİZMASI

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek proje, kira fiyatlarında yaşanan aşırı artışları dengelemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda:

  • Konutlar, bulunduğu bölgenin piyasa değerinin altında kiraya verilecek.
  • Kiralamalar 3 yıllık sürelerle yapılacak.
  • TOKİ, kiralanan sosyal konutların bakım, yönetim ve denetim süreçlerini üstlenecek.

Bakanlık, bu modelle hem kira piyasasında dengeleyici bir etki oluşturmayı hem de İstanbul’da konuta erişimi zorlanan vatandaşlara uzun vadeli bir çözüm sunmayı planlıyor.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde Yeni Gelişme! 1+1, 2+1 Konutlar İçin Genel Başvuru Başladı! 5 Günde Rekor İlgiTOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde Yeni Gelişme! 1+1, 2+1 Konutlar İçin Genel Başvuru Başladı! 5 Günde Rekor İlgiEkonomi

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Başladı! 500 Bin Konut Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti ve Şartları Neler? Bugün Kimler Başvurabilecek?TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Başladı! 500 Bin Konut Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti ve Şartları Neler? Bugün Kimler Başvurabilecek?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Kurum TOKİ
Son Güncelleme:
Alışverişte İki Ayrı Fiyat Tarifesi! POS Komisyonu Çıkmaza Döndü! Nakit–Kart Farkı İçin Meclis Alarmda Alışverişte İki Ayrı Tarife Krizi! POS Komisyonu Çıkmaza Döndü! Nakit–Kart Farkı İçin Meclis Alarmda
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Borsa Yeni Güne Nasıl Başladı? Borsa Yeni Güne Nasıl Başladı?
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 100 Milyar Liralık Dev Altın Operasyonu: 21 Kişi Gözaltında İstanbul'da 100 Milyar Liralık Dev Altın Operasyonu
Bahçeli 'TRT'de Yayınlansın' Demişti: Bakan Tunç'tan 'İBB Duruşmaları' Yanıtı Bakan Tunç'tan 'İBB Duruşmaları' Yanıtı
Bahçeli Resti Çekti: 'Kimse Gitmezse Ben İmralı'ya Giderim!' 'Kimse Gitmezse Ben İmralı'ya Giderim!'
Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Sayısı Belli Oldu! Bakan Yerlikaya Açıkladı Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Sayısı Belli Oldu! Bakan Yerlikaya Açıkladı
9 İlde FETÖ Operasyonu! Aralarında Asker ve Memurlar da Var 9 İlde FETÖ Operasyonu! Aralarında Asker ve Memurlar da Var