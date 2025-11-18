TOKİ’den Tarihi Hamle: Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde Geri Sayım! Kimler Yararlanabilecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinin işleyişine dair ayrıntıları paylaştı. Türkiye, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yıl sonunda tüm illeri kapsayan yeni bir konut seferberliğine hazırlanırken, hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturulması hem de vatandaşların uygun maliyetle konuta erişebilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Projenin İstanbul ayağında ise ilk kez “kiralık sosyal konut” modeli devreye alınarak özellikle megakentteki fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Piyasa fiyatlarının altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen şartları sağlayan vatandaşlar yararlanabilecek.

İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk kez İstanbul’da kiralık konutlar da olacak.



Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kiralık sosyal konut projesine ilişkin sistemi detaylandırdı. Projeye göre:

Ev sahibi devlet olacak, kiracı vatandaş.

Konutlar yalnızca İstanbul’da inşa edilecek.

Toplam 15 bin konut, başvurusu uygun bulunan vatandaşlara kura sistemi ile kiralanacak.

Bu yeni model, özellikle yüksek kira bedellerinin yoğun olduğu İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşlara nefes aldırmayı amaçlıyor.

FAHİŞ KİRAYA KARŞI FREN MEKANİZMASI

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek proje, kira fiyatlarında yaşanan aşırı artışları dengelemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda:

Konutlar, bulunduğu bölgenin piyasa değerinin altında kiraya verilecek.

Kiralamalar 3 yıllık sürelerle yapılacak.

TOKİ, kiralanan sosyal konutların bakım, yönetim ve denetim süreçlerini üstlenecek.

Bakanlık, bu modelle hem kira piyasasında dengeleyici bir etki oluşturmayı hem de İstanbul’da konuta erişimi zorlanan vatandaşlara uzun vadeli bir çözüm sunmayı planlıyor.

