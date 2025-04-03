TOKİ’den Sudan Ucuza Yeni Konut Satışı: Başvurular Başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, Çankırı ve birçok şehirde zaman zaman konut satışları gerçekleştiriyor. Genellikle 120 ay vade ile satışa sunulan bu daireler, geniş kitlelerin ilgisini çekiyor. TOKİ, şimdi de Çankırı'da 200'ü aşkın konutun satılacağı yeni bir projeyi duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ tarafından Çankırı Kurşunlu 3. Etap (Yenimahalle) projesinde 188 adet 2+1 ve 9 adet 3+1 daire satışa çıkarılacak. Kurşunlu 4. Etap projesinde ise 7 adet 2+1 ve 7 adet 3+1 konut yer alacak. Toplamda 211 daire, kura yöntemiyle hak sahiplerine teslim edilecek.
2+1 konutlar için başlangıç fiyatı 477.106,66 TL peşinat ve 120 ay vadeyle 11.927,67 TL taksitten oluşurken, en yüksek fiyatlı 3+1 konutlar ise 805.883,67 TL peşinat ve 120 ay vadeyle 20.147,09 TL taksitle satılacak.
BAŞVURULAR 7-18 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK
TOKİ’nin Çankırı’daki konut projesine başvurular 7 Nisan 2025 ile 18 Nisan 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ'nin tüm şubelerinden yapılabilecek. Başvuru bedeli 10.000 TL olarak belirlendi.
KURA 25 NİSAN’DA ÇEKİLECEK
Konut alacak kişilerin belirlenmesi için kura çekimi 25 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. Kurada asil hak sahibi olanlar, 5-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında sözleşme imzalayacak. Yedek hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri ise 26-28 Mayıs 2025 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapacak kişilerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek ve birden fazla başvurunun geçersiz sayılacağı belirtildi.