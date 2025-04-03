TOKİ’den Sudan Ucuza Yeni Konut Satışı: Başvurular Başlıyor

2+1 konutlar için başlangıç fiyatı 477.106,66 TL peşinat ve 120 ay vadeyle 11.927,67 TL taksitten oluşurken, en yüksek fiyatlı 3+1 konutlar ise 805.883,67 TL peşinat ve 120 ay vadeyle 20.147,09 TL taksitle satılacak.

BAŞVURULAR 7-18 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK

TOKİ’nin Çankırı’daki konut projesine başvurular 7 Nisan 2025 ile 18 Nisan 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ'nin tüm şubelerinden yapılabilecek. Başvuru bedeli 10.000 TL olarak belirlendi.