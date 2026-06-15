TOKİ'den Kurasız Ev Fırsatı: 64 İlde 20 Bin Konutun Açık Satışı Bugün Başladı

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Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dev konut hamlesinin startını bugün verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kurasız ve uygun ödeme koşullarıyla gerçekleştirilecek olan "TOKİ Açık Satış Kampanyası"na ilişkin resmi sosyal medya hesabından detayları paylaştı.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada vatandaşların konuta erişimini artırma kararlılığında olduklarını vurgulayarak, "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor.



64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz.



Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun.… pic.twitter.com/UsArSfHBAz — Murat KURUM (@murat_kurum) June 15, 2026

KURA YOK, BAŞVURU ÖNCELİĞİ VAR

Geleneksel TOKİ projelerindeki kura yönteminin aksine, bu kampanyada konut sahibi olmak isteyenler doğrudan banka şubelerine müracaat edecek. Satış sürecine ilişkin öne çıkan detaylar şunlar:

Yetkili Bankalar: Satış ve sözleşme işlemlerini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek.

Satış ve sözleşme işlemlerini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Kritik Kural: Konutlar "başvuru önceliği" esasına göre satılacak. Bankaya ilk başvuran vatandaş, bütçesine uygun beğendiği daireyi doğrudan rezerve edip satın alabilecek.

Konutlar "başvuru önceliği" esasına göre satılacak. Bankaya ilk başvuran vatandaş, bütçesine uygun beğendiği daireyi doğrudan rezerve edip satın alabilecek. Kampanya Süresi: Bugün (15 Haziran) başlayan açık satış süreci, 17 Temmuz tarihine kadar kesintisiz devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi