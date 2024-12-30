TOKİ'den İstanbullulara Dev Kampanya! Konut ve İş Yerleri Satışa Çıkıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da toplam 153 konut ve 71 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

Kaynak: Haber Merkezi

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TOKİ'den İstanbullulara Dev Kampanya! Konut ve İş Yerleri Satışa Çıkıyor - Resim: 1

Müzayede, hem fiziki olarak hem de çevrim içi katılım imkânıyla düzenlenecek. Satışa katılmak isteyenlerin öncelikle katılım teminatı ödemesi yapması gerekiyor.

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TOKİ'den İstanbullulara Dev Kampanya! Konut ve İş Yerleri Satışa Çıkıyor - Resim: 2

MÜZAYEDE TARİHİ VE SAATİ

Açık artırma, 30 Aralık Pazartesi günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Adres: Küçükçekmece/İstanbul.

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TOKİ'den İstanbullulara Dev Kampanya! Konut ve İş Yerleri Satışa Çıkıyor - Resim: 3

ÇEVRİM İÇİ KATILIM İMKÂNI

Müzayedeye katılamayanlar, çevrim içi platform üzerinden de teklif verebilecek. Bu seçenekle katılmak isteyenlerin, başvuru öncesinde teminat ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.

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TOKİ'den İstanbullulara Dev Kampanya! Konut ve İş Yerleri Satışa Çıkıyor - Resim: 4

Katılımcılar, satın almak istedikleri taşınmazları %25 peşin ödeme yaparak, kalan tutarı ise 60 ay vadeyle ödeme imkânına sahip olacak.

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TOKİ'den İstanbullulara Dev Kampanya! Konut ve İş Yerleri Satışa Çıkıyor - Resim: 5

İstanbul’da konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan bu açık artırma hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, TOKİ’nin resmi web sitesini ziyaret edebilir.

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