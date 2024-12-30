TOKİ'den İstanbullulara Dev Kampanya! Konut ve İş Yerleri Satışa Çıkıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da toplam 153 konut ve 71 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Müzayede, hem fiziki olarak hem de çevrim içi katılım imkânıyla düzenlenecek. Satışa katılmak isteyenlerin öncelikle katılım teminatı ödemesi yapması gerekiyor.
MÜZAYEDE TARİHİ VE SAATİ
Açık artırma, 30 Aralık Pazartesi günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.
Etkinlik, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Adres: Küçükçekmece/İstanbul.
ÇEVRİM İÇİ KATILIM İMKÂNI
Müzayedeye katılamayanlar, çevrim içi platform üzerinden de teklif verebilecek. Bu seçenekle katılmak isteyenlerin, başvuru öncesinde teminat ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.
Katılımcılar, satın almak istedikleri taşınmazları %25 peşin ödeme yaparak, kalan tutarı ise 60 ay vadeyle ödeme imkânına sahip olacak.
İstanbul’da konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan bu açık artırma hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, TOKİ’nin resmi web sitesini ziyaret edebilir.