TOKİ'den Ev Sahibi Olmak İsteyenleri Sevindirecek Haber: 250 Bin Konut İçin İhale Tarihi Açıklandı

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TOKİ, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin hızla sürdüğünü belirtti. Açıklamada, “Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak erişilebilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz” ifadelerine yer verildi.