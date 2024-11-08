TOKİ'den Ev Sahibi Olmak İsteyenleri Sevindirecek Haber: 250 Bin Konut İçin İhale Tarihi Açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında yer alan sosyal konutların ihale tarihlerini duyurdu. İşte şehir şehir belirlenen ihale tarihleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında inşa edilecek sosyal konutların ihale tarihlerini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde sürdürülen projede, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.
Projenin, yerel ve yatay mimari esas alınarak yapılacağı ve Türkiye genelinde geniş bir katılım sağlanacağı bildirildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
TOKİ, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin hızla sürdüğünü belirtti. Açıklamada, “Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak erişilebilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI
TOKİ'nin açıklamasına göre, sosyal konut projelerinin ihale tarihleri il il belirlendi. Kütahya'daki 47 konut için ihaleler 7 Kasım itibarıyla başladı. Çanakkale'de 79 konut için 18 Kasım 2024, Tekirdağ'da 125 konut için 8 Kasım 2024 tarihinde ihaleler yapılacak. İstanbul Arnavutköy'de ise 888 konutluk ihale 24 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ankara Gölbaşı'nda 1.027 konut için 11 Aralık 2024, İzmir Bergama'da 996 konut için 17 Şubat 2025 tarihinde ihaleler düzenlenecek. Proje kapsamındaki ihale süreci 2025 yılı Haziran ayına kadar devam edecek. TOKİ, projelerin detaylı tarihlerini ve konut sayılarını kamuoyuna duyurdu.