TOKİ'den Büyük Kampanya: 43 İlde Konut Ve İş Yeri Satışları Yapılacak

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Gaziantep, Isparta, Manisa, Sinop, Osmaniye, Malatya, Kütahya, Erzincan, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Kırşehir, Konya, Şanlıurfa, ve Kars'taki iş yerleri ise %15 peşinat ve 60 ay vade seçeneğiyle sunulacak.

Konut satışları 20 Ağustos Salı günü, iş yeri satışları ise 21 Ağustos Çarşamba günü açık artırma ile gerçekleştirilecek. Açık artırmalar Ankara The Green Park Hotel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca teklifler, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresi üzerinden de verilebilecek.

İnternet üzerinden açık artırmaya katılmak isteyenler, konutlar için 19 Ağustos 2024, iş yerleri için ise 20 Ağustos günü saat 10.30'a kadar kayıt yaptırabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık işlemleri Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubelerinden yapılabilecek. Detaylı bilgilere emlakmuzayede.com sitesinden ulaşılabilir.