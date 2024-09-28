TOKİ'den Bu Fiyata Kaçırılmayacak Ev ve Arsa Satışı: Elini Çabuk Tutan Kazanacak

BAŞVURU VE TEMİNAT BEDELLERİ

Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar için belirlenen teminat bedelleri ise şu şekilde: Muhammen bedeli 650 bin TL olan taşınmazlar için 40.000 TL, 700.000 – 1.499.999 TL arası olanlar için 100.000 TL, 1.500.000 – 3.999.999 TL arası olanlar için 200.000 TL ve 4 milyon TL’nin üzerindeki taşınmazlar için 500.000 TL teminat bedeli öngörülüyor. Başvurular için Halk Bankası veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden alınacak teminat dekontu da gerekli belgeler arasında yer alıyor.