TOKİ'den Bu Fiyata Kaçırılmayacak Ev ve Arsa Satışı: Elini Çabuk Tutan Kazanacak
TOKİ, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni konut ve arsa projesinin detaylarını duyurdu. Türkiye’nin 47 ilinde gerçekleştirilecek bu projeyle, vatandaşlara hem konut hem de arsa sahibi olma fırsatı sunuluyor. Proje kapsamında, konutlar için aylık 9 bin TL’ye varan taksitler, arsalar için ise aylık 4 bin TL taksit imkanı ile ödeme seçenekleri sunulacak. TOKİ'nin düzenlediği bu projeler, yatırımcıların da ilgisini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Emlak Müzayede Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan konut satışlarında, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanı bulunuyor. Ayda 9 bin TL taksitlerle satışa çıkacak konutlar için cazip ödeme koşulları sağlanacak. Aynı projeler içerisinde iş yerleri de satışa sunulacak olup, iş yerleri için yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçenekleri mevcut.
TOKİ, projelere başvurmak isteyen vatandaşlar için gerekli şartları ve ödeme detaylarını açıkladı. Müzayedeye katılmak isteyenler için açıklanan en önemli kriterlerden biri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu. Ayrıca, 18 yaşından büyük olan herkes bu projelere başvuruda bulunabiliyor.
BAŞVURU VE TEMİNAT BEDELLERİ
Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar için belirlenen teminat bedelleri ise şu şekilde: Muhammen bedeli 650 bin TL olan taşınmazlar için 40.000 TL, 700.000 – 1.499.999 TL arası olanlar için 100.000 TL, 1.500.000 – 3.999.999 TL arası olanlar için 200.000 TL ve 4 milyon TL’nin üzerindeki taşınmazlar için 500.000 TL teminat bedeli öngörülüyor. Başvurular için Halk Bankası veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden alınacak teminat dekontu da gerekli belgeler arasında yer alıyor.
TOKİ'NİN SATIŞ YAPACAĞI ŞEHİRLER
TOKİ’nin bu büyük konut, arsa ve işyeri satışını gerçekleştireceği iller ise şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars ve Tunceli.