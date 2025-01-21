TOKİ'den Aylık 6 Bin Lirayla Ev Fırsatı! Bu Şartı Sağlayan Tapuyu Kapacak

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacak.