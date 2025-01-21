TOKİ'den Aylık 6 Bin Lirayla Ev Fırsatı! Bu Şartı Sağlayan Tapuyu Kapacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde uygun fiyatlı konut projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Özellikle Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi büyük şehirlerde gerçekleştirilen projeler dar gelirli vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. TOKİ’nin son duyurusuyla Gaziantep’te 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı yeni bir konut projesi başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep Yavuzeli Cingife Mahallesi’nde inşa edilecek projede toplam 392 konut ve 1 adet ticari alan satışa sunulacak. Proje kapsamında, 11 adet 2+1 ve 185 adet 3+1 dairenin uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacağı belirtildi.
AYLIK 6 BİN 693 LİRAYA KONUT FIRSATI
En düşük fiyatlı 3+1 dairenin peşinatı 178.503,61 TL olarak belirlenirken, 240 ay vade seçeneğiyle aylık taksit tutarı 6.693,89 TL olarak duyuruldu. En uygun 2+1 dairelerin ise 155.003,49 TL peşinat ve aylık 5.812,63 TL taksitlerle satışa sunulacağı ifade edildi.
BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU
TOKİ’nin açıkladığı bilgilere göre, konutlar için başvurular 27 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlenirken, işlemler Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden gerçekleştirilebilecek.
Kuralı satış yöntemiyle yapılacak projede, asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri 17 Şubat 2025 ile 28 Şubat 2025 olarak duyuruldu. Yedek hak sahipleri için sözleşme tarihleri ise 10 Mart 2025 ile 14 Mart 2025 arasında olacak.
Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacak.
DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA BÜYÜK FIRSAT
TOKİ’nin Gaziantep’te hayata geçireceği bu proje, özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik ödeme kolaylıkları ve uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Konut sahibi olmak isteyenler için bu projede, uzun vadeli ödeme planlarıyla kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sunuluyor.
Projenin detayları ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir.