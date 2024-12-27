TOKİ'den Altın Yıldızlı Konut Fırsatı: 100 Bin TL Peşinatı Veririm Diyen Tapu Sahibi Olacak
TOKİ, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde 60 ve 72 ay taksitle taşınmaz satışı yapılacağını resmen duyurdu. Artık 100 bin TL peşinat ödeyerek aylık 12.178 TL taksitlerle 72 ay vadeli konut sahibi olunabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde birçok ilde yeni bir konut ve işyeri satış kampanyası başlattığını duyurdu. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerin de dahil olduğu projede, dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme seçenekleri sunuluyor.
TOKİ'nin açıkladığı satış şartlarına göre, 100 bin TL peşinat ödeyerek aylık 12.178 TL taksitlerle 72 ay vadeli konut sahibi olunabilecek. İşyeri almak isteyenler için ise 40 bin TL peşinat ve 60 ay taksit imkanı sunuluyor. Ancak peşinat tutarları ve aylık taksit miktarları, taşınmazın bulunduğu şehre ve özelliklerine göre farklılık gösteriyor.
Konut satışlarında dikkat çeken projelerden biri, Ankara Elmadağ’da yer alıyor. Bu konutlar, 100 bin TL peşinat ve 72 ay vadeyle satışa sunuluyor. İşyeri satışlarında ise Afyonkarahisar Sinanpaşa’da bulunan taşınmazlar, 40 bin TL peşinat ve 60 ay vadeyle alıcı bulacak. TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlara yönelik bu projeleri, hem konut hem de işyeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.