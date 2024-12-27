TOKİ'den Altın Yıldızlı Konut Fırsatı: 100 Bin TL Peşinatı Veririm Diyen Tapu Sahibi Olacak

Konut satışlarında dikkat çeken projelerden biri, Ankara Elmadağ’da yer alıyor. Bu konutlar, 100 bin TL peşinat ve 72 ay vadeyle satışa sunuluyor. İşyeri satışlarında ise Afyonkarahisar Sinanpaşa’da bulunan taşınmazlar, 40 bin TL peşinat ve 60 ay vadeyle alıcı bulacak. TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlara yönelik bu projeleri, hem konut hem de işyeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.