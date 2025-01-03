TOKİ'den 563 Arsa Satışı! 46 İlde Başlıyor, Tarih Verildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde toplam 563 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İhaleler, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Satışa çıkarılacak arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları gibi farklı kullanım alanlarına uygun özellikler taşıyor. Ayrıca plansız arsalar da satış listesinde yer alıyor.
ÖDEMEM KOŞULLARI VE İNDİRİM
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Toplam büyüklüğü 7 milyon 374 bin metrekareyi bulan ve muhammen bedeli 19 milyar 186 milyon 491 bin 908 TL olan arsalar arasında Adana, Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa ve Gaziantep gibi iller de yer alıyor.
Açık artırmalar, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, ihaleye internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verebilecek.