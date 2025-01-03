TOKİ'den 563 Arsa Satışı! 46 İlde Başlıyor, Tarih Verildi

ÖDEMEM KOŞULLARI VE İNDİRİM

Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade

Yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade

Toplam büyüklüğü 7 milyon 374 bin metrekareyi bulan ve muhammen bedeli 19 milyar 186 milyon 491 bin 908 TL olan arsalar arasında Adana, Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa ve Gaziantep gibi iller de yer alıyor.





