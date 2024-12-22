TOKİ'den 51 İlde Büyük Tapu Kampanyası! Açık Artırma Satılacak

Açık artırmaya katılmak isteyen bireylerin ve şirketlerin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin banka hesabına, belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri, arsanın tahmini değerine göre 15 bin TL ile 60 milyon TL arasında değişiyor.