TOKİ'den 51 İlde Büyük Tapu Kampanyası! Açık Artırma Satılacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 607 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu. İhaleler, 24 ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından organize edilen açık artırmada, arsa alıcılarına uygun ödeme koşulları sunulacak. Katılımcılar, arsa bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyerek kalan tutarı 24 ay vadeyle taksitlendirebilecek.
Açık artırmaya katılmak isteyen bireylerin ve şirketlerin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin banka hesabına, belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri, arsanın tahmini değerine göre 15 bin TL ile 60 milyon TL arasında değişiyor.
AÇIK ARTIRMA DETAYLARI
İki gün sürecek olan ihalelerde, arsa satışı şu tarihlerde ve illerde yapılacak:
24 Aralık 2024, Saat 10:30:
Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.
25 Aralık 2024, Saat 10:30:
Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.