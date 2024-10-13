TOKİ'den 47 İlde Yapacağı Gayrimenkul Satışının Tarihi Netleşti: Elini Çabuk Tutan Yaşadı

GAYRİMENKUL SATIŞLARI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?

TOKİ’nin 369 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağı tarih netleşti. Satışlar, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.

16 Ekim’de 151 konut,

17 Ekim’de ise 218 iş yeri satışa sunulacak.

Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Dileyenler, internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verebilecek.