TOKİ'den 47 İlde Yapacağı Gayrimenkul Satışının Tarihi Netleşti: Elini Çabuk Tutan Yaşadı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde toplam 369 gayrimenkulü satışa sunacağını duyurdu. Peki, bu gayrimenkuller hangi illerde yer alacak ve satışlar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, 47 ilde 151 konut ve 218 iş yerinden oluşan toplam 369 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışların yapılacağı iller ve tarihler hakkında merak edilenler haberimizde.
HANGİ İLLERDE GAYRİMENKULLER SATIŞA SUNULACAK?
TOKİ’nin gayrimenkul satışları, şu illerde gerçekleştirilecek:
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Kırşehir, Malatya, Kastamonu ve Denizli.
GAYRİMENKUL SATIŞLARI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?
TOKİ’nin 369 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağı tarih netleşti. Satışlar, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.
16 Ekim’de 151 konut,
17 Ekim’de ise 218 iş yeri satışa sunulacak.
Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Dileyenler, internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verebilecek.
Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan bu satışlar, elini çabuk tutanlar için cazip imkanlar barındırıyor.