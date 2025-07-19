TOKİ'den 36 İlde İndirimli Konut Fırsatı: Merkezi Yerde Piyasanın Yarı Fiyatına Evler Satılacak
TOKİ, 36 ilde toplam 245 arsayı 4 Ağustos’ta açık artırmayla satışa çıkaracak. Yüzde 25 peşinatla 48 ay, yüzde 40 peşinatla 36 ay vade imkanı sunulurken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 36 farklı ilde yer alan toplam 245 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Arsa satışları, 4 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek açık artırmalarla gerçekleştirilecek.
YATIRIMCILARA UYGUN ÖDEME PLANI
Satışa sunulan taşınmazlar konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, lojistik, sosyal-kültürel tesis, akaryakıt istasyonu ve plansız arsa gibi çeşitli kullanım alanlarına sahip. Bu taşınmazlar için alıcılara farklı ödeme seçenekleri sunuluyor. Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçeneklerinin yanı sıra, peşin ödeme tercih edenlere yüzde 15 indirim imkanı sağlanacak.
MUHAMMEN BEDEL 15,7 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR
Toplam büyüklüğü 3 milyon 699 bin 431 metrekare olan arsaların toplam muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 TL olarak belirlendi. Satışa sunulan taşınmazlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak illerinde yer alıyor.
AÇIK ARTIRMA 4 AĞUSTOS’TA YAPILACAK
Açık artırmalar, 4 Ağustos’ta saat 10.30’da Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eş zamanlı olarak yapılacak. Dileyen yatırımcılar, fiziki katılımın yanı sıra emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek.