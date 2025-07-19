TOKİ'den 36 İlde İndirimli Konut Fırsatı: Merkezi Yerde Piyasanın Yarı Fiyatına Evler Satılacak

MUHAMMEN BEDEL 15,7 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

Toplam büyüklüğü 3 milyon 699 bin 431 metrekare olan arsaların toplam muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 TL olarak belirlendi. Satışa sunulan taşınmazlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak illerinde yer alıyor.