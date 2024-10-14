TOKİ'den 35 İlde Dev Kampanya: Alacak Tapu Sahipleri Yaşadı, KDV'den Muaf Olacak! Son 16 Gün Kaldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde yeni arsa satış kampanyası başlattı. Bu arsaları alacaklar yaşadı. KDV'den muaf tutulacak. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Arsalar, KDV muafiyetiyle ve uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulacak. Açık artırma usulüyle satışa çıkacak arsalar için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulacak. Kampanya, arsa sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunarken, başvuru için son 16 gün kaldı. İşte detaylar...
TOKİ’nin satışa çıkaracağı arsalar Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya, Artvin, Bitlis ve Düzce olmak üzere toplam 35 ilde yer alacak.
303 arsanın satışa sunulacağı bu illerde arsalar; konut, akaryakıt ve bakım istasyonu, tarım alanı, kentsel dönüşüm, özel eğitim ve ticari alanlar olarak değerlendirilebilecek. Arsaların muhammen bedeli 100 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor. Açık artırmalar 30 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.