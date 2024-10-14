TOKİ'den 35 İlde Dev Kampanya: Alacak Tapu Sahipleri Yaşadı, KDV'den Muaf Olacak! Son 16 Gün Kaldı

303 arsanın satışa sunulacağı bu illerde arsalar; konut, akaryakıt ve bakım istasyonu, tarım alanı, kentsel dönüşüm, özel eğitim ve ticari alanlar olarak değerlendirilebilecek. Arsaların muhammen bedeli 100 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor. Açık artırmalar 30 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.