TOKİ'den 29 İlde Dev Kampanya: Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak, Sudan Ucuza Satılacak

Konutlar, 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10:30’da açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Satın alınan konutlar, anahtar teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle üçüncü kişilere devredilemeyecek. Taksit ödemeleri ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak yılda iki kez artırılacak.

Ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ'nin bu yeni fırsatından yararlanarak kira öder gibi uygun taksitlerle konut sahibi olabilecekler.