TOKİ'den 29 İlde Dev Kampanya: Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak, Sudan Ucuza Satılacak
Ev sahibi olmak isteyen milyonları sevindirecek adım TOKİ'den geldi. 29 ilde büyük kampanya başladı. İstanbul, Ankara, Antalya'da olanlar yaşadı. İşte konut satışlarının başlayacağı 29 il...
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen milyonları sevindirecek yeni bir kampanya başlatıldı. 29 şehirde yapılacak olan konut yapımında sudan ucuza satışların olacağı açıklandı. TOKİ'den yapına açıklamada, taksitlerin 6 yıl süreceği belirtilirken, teminat bedelinin 100 bin lira olacağı ortaya çıktı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni bir kampanyayı duyurdu. 29 ilde gerçekleştirilecek konut satışları için detayları paylaşan TOKİ, taksitlerin 6 yıl süreceğini ve teminat bedellerinin 100 bin TL'den başlayacağını belirtti. Satışa sunulacak 151 konut, %25 peşinat ve 72 ay vade imkanıyla hemen teslim edilecek.
TOKİ'nin konut satışını gerçekleştireceği iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Uşak yer alıyor.
Konutlar, 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10:30’da açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Satın alınan konutlar, anahtar teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle üçüncü kişilere devredilemeyecek. Taksit ödemeleri ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak yılda iki kez artırılacak.
Ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ'nin bu yeni fırsatından yararlanarak kira öder gibi uygun taksitlerle konut sahibi olabilecekler.