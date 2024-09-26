TOKİ'den 25 İlde Büyük Kampanya! 6 Ayda Bir Ödemeli Fırsat Başladı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlı konut satışının ardından yeni bir arsa satışı kampanyası başlattı. Bu kampanya, Türkiye genelinde 25 ilde gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, ev ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat sunuyor. Uygun fiyatlı konut kampanyalarına ek olarak, TOKİ şimdi de ucuz arsa satışı yapmaya başladı. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir’in bulunduğu toplam 25 ilde arsa satışları gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında ödemeler, 6 ayda bir yapılacak.
TOKİ, 25 ildeki arsa satışları için başvuruları kabul etmeye başladı. Satışa sunulan arsaların fiyatlarının düştüğü belirtilirken, başvurular TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılabiliyor.
TOKİ’nin yeni arsa kampanyası, 390 arsanın satışını içeriyor. Başvuruların kabul edildiği açıklanırken, alıcıların yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeyle arsa sahibi olabilecekleri duyuruldu. TOKİ, arsa satışını 6 ayda bir ödeme planı ile sunuyor.
TOKİ’nin 390 arsa satışının gerçekleştirileceği iller arasında şunlar yer alıyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Denizli, Diyarbakır, Amasya, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Mardin ve Van.
TOKİ’nin arsa satışları açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Başvurular devam etmekte olup, son günlerin yaklaşması nedeniyle başvuruların hızlandırılması öneriliyor. Açık artırma, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Oturumlar, saat 10.30’da başlayacak. İnternet üzerinden açık artırmayı takip etmek isteyenler, www.emlakyonetim.com.tr adresini ziyaret edebilir.