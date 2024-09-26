TOKİ'den 25 İlde Büyük Kampanya! 6 Ayda Bir Ödemeli Fırsat Başladı

TOKİ, ev ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat sunuyor. Uygun fiyatlı konut kampanyalarına ek olarak, TOKİ şimdi de ucuz arsa satışı yapmaya başladı. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir’in bulunduğu toplam 25 ilde arsa satışları gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında ödemeler, 6 ayda bir yapılacak.