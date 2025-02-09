TOKİ’den 2+1 Daire Satışında Büyük Kampanya: Aylık 9 Bin Liraya Ev Sahibi Olma Fırsatı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye’nin birçok ilinde uygun fiyatlarla daire satışlarına devam ediyor. Yeni projeler arasında Diyarbakır ilinde 7 adet 2+1 daire satışa sunulacak. En düşük taksit ödemesi 9 bin 758 TL’den başlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, zaman zaman farklı şehirlerde başlattığı uygun fiyatlı daire satışlarıyla dar gelirli vatandaşlara da konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Satışlar, genellikle kurallı satış yöntemiyle gerçekleştiriliyor ve taksitler 120 ay ile 180 ay arasında vadelendiriliyor.
2+1 DAİRELER SATIŞA ÇIKIYOR
TOKİ, Diyarbakır ilinin Eğil ilçesi, Dere Mahallesi’nde 126 adet konut, 1 cami ve 1 ticaret merkezi inşa edeceğini duyurdu. Bu projede yer alan 7 adet 2+1 daire, 195 bin 173 TL peşinat ve 180 ay vade ile satışa sunulacak. Taksitler ise 9 bin 758 TL'den başlayacak.
BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER
Diyarbakır’daki 2+1 daireler için başvurular 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 olarak belirlendi. Başvuru bedeli 2 bin TL olarak duyurulurken, başvuruların Ziraat Bankası AŞ. şubelerinden yapılması gerektiği bildirildi.
Kura çekilişi 12 Mart 2025’te yapılacak ve sözleşme imzalama işlemleri, asil hak sahipleri için 17-21 Mart 2025 tarihlerinde, yedek hak sahipleri için ise 25 Mart 2025’te gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ
Başvuru yapacak kişilerin, kendileri, eşleri ve velayetindeki çocuklarının, Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerektiği bildirildi. Ayrıca, başvuru sahiplerinin daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmaları ve projede yer alan il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak kaydıyla ikamet etmeleri veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmaları gerekiyor.