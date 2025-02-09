TOKİ’den 2+1 Daire Satışında Büyük Kampanya: Aylık 9 Bin Liraya Ev Sahibi Olma Fırsatı

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Diyarbakır’daki 2+1 daireler için başvurular 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 olarak belirlendi. Başvuru bedeli 2 bin TL olarak duyurulurken, başvuruların Ziraat Bankası AŞ. şubelerinden yapılması gerektiği bildirildi.

Kura çekilişi 12 Mart 2025’te yapılacak ve sözleşme imzalama işlemleri, asil hak sahipleri için 17-21 Mart 2025 tarihlerinde, yedek hak sahipleri için ise 25 Mart 2025’te gerçekleştirilecek.