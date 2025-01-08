TOKİ’den 2025’in Yeni Kampanyası! 46 İlde Düğmeye Bastı: Elini Çabuk Tutan Tapu Sahibi Olacak

TOKİ tarafından satışa sunulan konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek müzayede ile alıcılarını bulacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Arsalara müzayede usulüyle teklif vererek sahip olunabilecek. Peşin ödeme yapmayı tercih edenlere ise toplam fiyat üzerinden yüzde 15 indirim uygulanacak.