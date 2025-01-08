TOKİ’den 2025’in Yeni Kampanyası! 46 İlde Düğmeye Bastı: Elini Çabuk Tutan Tapu Sahibi Olacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde toplam 552 muhtelif arsayı satışa sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ tarafından satışa sunulan konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek müzayede ile alıcılarını bulacak.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Arsalara müzayede usulüyle teklif vererek sahip olunabilecek. Peşin ödeme yapmayı tercih edenlere ise toplam fiyat üzerinden yüzde 15 indirim uygulanacak.
SATIŞ TARİHLERİ VE TÜM DETAYLAR
Arsa satışları iki gün boyunca gerçekleştirilecek. İşte satış tarihleri ve iller:
9 Ocak 2025: Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Samsun, Trabzon, Sinop, Artvin, Karabük.
10 Ocak 2025: Van, Mardin, Ankara, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Çorum, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Erzurum, Ağrı, Batman, Siirt, Muş.
MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?
Müzayede İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek. Çevrim içi katılım da mümkün olacak.
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece.
Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya.
ÖDEME PLANI VE ŞARTLAR
Arsa satın almayı düşünenler için iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor:
Yüzde 25 Peşin - 48 Ay Vade:
ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5.
Yıllık ÜFE artışı en fazla yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır.
Yüzde 40 Peşin - 36 Ay Vade:
ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5.
Yıllık ÜFE artışı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.
Peşin ödeme yapan alıcılara yüzde 15 indirim sağlanacak. Ancak müzayede sırasında peşin teklif verildikten sonra vadeli ödeme sistemine geçiş yapılamayacak.