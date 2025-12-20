TOKİ Yüzyılın Konut Projesi’nde Kura Heyecanı! Geri Sayım Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde önemli bir aşamaya gelindi. 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutu kapsayan projede, hak sahiplerini belirleyecek ilk kura çekimi 29 Aralık’ta yapılacak. Proje kapsamında konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve TOKİ eliyle yürütülen projede başvuru süreci tamamlandı. Kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat tarihine kadar etaplar halinde sürecek.

81 İLDE 500 BİN SOSYAL KONUT

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi, ülke genelinde 500 bin sosyal konutun inşasını öngörüyor. En fazla konut yapılacak iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak açıklandı. Toplam konutların yaklaşık beşte biri İstanbul’da inşa edilecek.

KONUT TİPLERİ VE MİMARİ ÖZELLİKLER

Projede farklı ihtiyaçlara yönelik konut tipleri yer alıyor. Buna göre konutların yüzde 40’ı 80 metrekare 2+1, yüzde 30’u 65 metrekare 2+1, yüzde 30’u ise 55 metrekare 1+1 dairelerden oluşacak. Konutlar, yatay mimari anlayışıyla, geleneksel dokuya ve mahalle yaşamına uygun şekilde tasarlandı.

ÖZEL GRUPLARA KONTENJAN AYRILDI

Projede toplumsal öncelikler gözetilerek belirli gruplar için ayrı kontenjanlar oluşturuldu.

Hak sahipliği dağılımı şu şekilde belirlendi:

yüzde 5 şehit yakınları ve gaziler,

yüzde 5 engelliler,

yüzde 20 emekliler,

yüzde 10 üç ve daha fazla çocuğu olan aileler,

yüzde 20 18–30 yaş arası gençler,

yüzde 40 diğer başvuru sahipleri.

FİYATLAR VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

Anadolu illerinde 1+1 daireler 1 milyon 800 bin TL, aylık yaklaşık 6 bin 750 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 daireler 2 milyon 200 bin TL, 8 bin 250 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 daireler 2 milyon 650 bin TL, yaklaşık 9 bin 938 TL taksitle satışa çıkacak.

İstanbul’da 1+1 daireler 1 milyon 950 bin TL, 7 bin 313 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 daireler 2 milyon 450 bin TL, 9 bin 188 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 daireler ise 2 milyon 950 bin TL, yaklaşık 11 bin 63 TL taksitle sunulacak.

TESLİMLER MART 2027’DE BAŞLAYACAK

Yetkililer, projede ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlayacağını açıkladı. İnşaatların etaplar halinde tamamlanması ve teslimatların kademeli olarak yapılması planlanıyor.

İL İL KONUT DAĞILIMI

Proje kapsamında en fazla konut İstanbul’da inşa edilecek. İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa ve Konya takip ediyor. İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 823, İzmir’de 21 bin 20, Bursa’da 17 bin 225 ve Konya’da 15 bin konut yapılması öngörülüyor. Proje, Adana’dan Zonguldak’a kadar 81 ilin tamamını kapsıyor.

