TOKİ Yeni Yılın 100 Bin Liralık İlk Fırsatını Duyurdu: Elini Çabuk Tutan 2025’e Tapusuyla Girecek!

TOKİ, 46 ilde toplam 563 farklı arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Arsalar, konut alanı, ticari alan ve kentsel çalışma alanı gibi farklı imar durumlarına göre alıcılarını bekliyor.

100 BİN LİRASI OLAN TAPU SAHİBİ OLACAK

TOKİ’den arsa almak isteyenler, belirlenen muhammen bedel üzerinden en az 100 bin TL teminat bedeli ödeyerek açık artırmaya katılabilecek. Muhammen bedel, arsanın büyüklüğü ve imar durumuna göre değişiklik gösteriyor.