TOKİ Yeni Yılın 100 Bin Liralık İlk Fırsatını Duyurdu: Elini Çabuk Tutan 2025’e Tapusuyla Girecek!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılında yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için büyük fırsatını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, 46 ilde toplam 563 farklı arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Arsalar, konut alanı, ticari alan ve kentsel çalışma alanı gibi farklı imar durumlarına göre alıcılarını bekliyor.
100 BİN LİRASI OLAN TAPU SAHİBİ OLACAK
TOKİ’den arsa almak isteyenler, belirlenen muhammen bedel üzerinden en az 100 bin TL teminat bedeli ödeyerek açık artırmaya katılabilecek. Muhammen bedel, arsanın büyüklüğü ve imar durumuna göre değişiklik gösteriyor.
ARSA BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI DUYURULDU
0 - 2.500.000 TL: 100.000 TL teminat
2.500.001 - 10.000.000 TL: 500.000 TL teminat
10.000.001 - 25.000.000 TL: 2.000.000 TL teminat
25.000.001 - 50.000.000 TL: 3.000.000 TL teminat
50.000.001 TL ve üzeri: 5.000.000 TL teminat
ÖDEME KOŞULLARI VE İNDİRİM SEÇENEKLERİ AÇIKLANDI
TOKİ, arsa satışlarında yatırımcılar için esnek ödeme imkanları sunuyor.
Yüzde 25 peşin ödeme ile 48 ay vade
Yüzde 40 peşin ödeme ile 36 ay vade
Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim fırsatı
ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER VE İHALE TARİHLERİ
Arsa satışları, 9 ve 10 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
9 Ocak 2025: İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bursa, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Mersin, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Çanakkale, Aydın, Kocaeli, Manisa, Artvin, Karabük ve Sinop.
10 Ocak 2025: Ankara, Van, Gaziantep, Kayseri, Konya, Eskişehir, Erzurum, Afyonkarahisar, Denizli, Mardin, Batman, Elazığ, Sivas, Nevşehir, Kütahya, Ağrı, Niğde, Çorum, Kastamonu, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Muş, Siirt, Düzce, Çankırı ve Kırıkkale.
DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU
TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden ihale detaylarına ulaşılabilir ve başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir. Yatırımcıların yoğun talep gösterdiği bu satışlarda, fırsatları kaçırmamak için ihale tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor.