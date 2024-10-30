TOKİ ve 2 Bakanlık İhale Sürecini Tamamladı: Dar Gelirliye 100 Bin Sosyal Konut Geliyor

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda konut sektörüne yönelik önemli hedefler açıklandı. Deprem bölgelerinde inşası devam eden afet konutlarının yanı sıra, 100 bin sosyal konutun daha yapılması planlandı. Programın Merkezi Yönetim Bütçesi'nde, deprem konutları ve altyapı çalışmaları için 244,9 milyar TL, sosyal konut projeleri için ise 22,9 milyar TL ayrıldığı belirtildi.

Afet bölgelerinde konut inşası ve altyapı çalışmaları için ayrılan 244,9 milyar TL'lik bütçe, depremin yaralarının sarılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu bütçeyle deprem konutlarının hızla tamamlanması hedefleniyor.

KONUT ARZI ARTACAK, ENFLASYON ETKİSİ AZALACAK

Enflasyon ve Para Politikası bölümünde, konut kiraları ve satış fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla konut arzının artırılacağı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı adımlar atılacağı vurgulandı. Salgın nedeniyle daralan konut arzının hızla artırılacağı, depremde hasar gören konut stokunun yerine yenilerinin yapılacağı ve dar gelirli vatandaşlar için yeni sosyal konut projelerinin hayata geçirileceği ifade edildi.

100 BİN SOSYAL KONUT İÇİN İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ tarafından 100 bin konutun ihale sürecinin tamamlandığı ve inşaat faaliyetlerinin sürdüğü açıklandı. Ayrıca, "İlk Evim Arsa Projesi" çerçevesinde 103 bin hak sahibi için arsa planlarının onaylandığı belirtildi.

Programda, özellikle kentlerdeki barınma sorunlarına yönelik olarak dar gelirli vatandaşlara, kadınlara, engellilere ve gençlere toplu konut projeleri geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve ilgili kamu kurumlarının sorumluluğunda, 100 bin sosyal konutun inşa edileceği belirtildi.

HEDEF 2025 YILINDA 100 BİN SOSYAL KONUT

Hedeflere ilişkin bölümde ise, 2023 yılında 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024 ve 2025 yıllarında ise her yıl 100 bin sosyal konutun daha inşa edilmesinin planlandığı açıklandı.