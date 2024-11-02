TOKİ Sudan Ucuz 100 Bin Konut İçin Harekete Geçti: Başvurular Ne Zaman?
2025’te dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin yeni sosyal konut yapılması planlanıyor. Peki başvurular ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hayata geçirilecek projede özellikle şehirlerdeki barınma sorununa çözüm sunulacak ve dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere özel toplu konut uygulamaları yürütülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı için 100 bin sosyal konut üretimi hedefliyor. Bu konutlar, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların daha uygun koşullarla ev sahibi olmalarına olanak sağlayacak.
YENİ KONUT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Son dört yılda TOKİ, Türkiye genelinde 200 binin üzerinde konut inşa ederek vatandaşlara teslim etti. 2019-2023 yılları arasında tamamlanan bu konutların yaklaşık %90’ı sosyal konut statüsünde olup, dar gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sundu. 2023 yılı içinde ise 125 bin sosyal konut teslim edildi; 2024’ün ilk dokuz ayında 68 bin 695 konutun inşası tamamlanarak, bu yıl da 100 bin konut hedefine ulaşılması bekleniyor.
YENİ YIDA 100 BİN YENİ KONUT
2025 yılı hedeflerinde de yine dar gelirliler başta olmak üzere kadınlar, engelliler ve gençlerin barınma ihtiyacına öncelik verilecek. Bu doğrultuda kentlerde sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla 100 bin yeni sosyal konut daha inşa edilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri ve katılım koşulları henüz açıklanmadı. TOKİ’nin başvurular hakkında 2025 yılının ilk aylarında duyuru yapması bekleniyor.