TOKİ Sudan Ucuz 100 Bin Konut İçin Harekete Geçti: Başvurular Ne Zaman?

YENİ YIDA 100 BİN YENİ KONUT

2025 yılı hedeflerinde de yine dar gelirliler başta olmak üzere kadınlar, engelliler ve gençlerin barınma ihtiyacına öncelik verilecek. Bu doğrultuda kentlerde sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla 100 bin yeni sosyal konut daha inşa edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri ve katılım koşulları henüz açıklanmadı. TOKİ’nin başvurular hakkında 2025 yılının ilk aylarında duyuru yapması bekleniyor.