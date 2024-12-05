TOKİ Resmen Duyurdu: 12 Bin Liraya Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Konut satın almak isteyen vatandaşlar, 9 Aralık 2024 ile 13 Aralık 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvuru ücreti 2000 TL olarak belirlenmiş olup, başvurular T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden kabul edilecek. Bu proje kapsamında satışa çıkarılan tüm dairelerin tipi 2+1 olacak ve kura çekimi 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek.