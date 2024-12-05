TOKİ Resmen Duyurdu: 12 Bin Liraya Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde farklı şehirlerde uygun fiyatlarla konut satışı yapmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara, İstanbul, Bolu ve Kırıkkale gibi birçok şehirde hayata geçirilen projelerde özellikle dar gelirli vatandaşlara hitap eden seçenekler dikkat çekiyor. Güncel duyurular incelendiğinde, 2+1 daireler için oldukça cazip fırsatların sunulduğu görüldü. Bu daireler, düşük peşinat tutarı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle, 12.225,55 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.
KIRIKKALE’DE YENİ PROJE HAYATA GEÇİYOR
TOKİ’nin Kırıkkale’de başlattığı yeni projede, Delice ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yer alan 3. Etap kapsamında toplamda 126 konutluk projeden 13 adet dairenin satışa çıkarılacağı açıklandı. Bu dairelerin en uygun fiyatlı olanı, 489.021,93 TL’lik toplam maliyet, belirli bir peşinat ve 120 ay vade seçeneğiyle sunulacak.
BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER
Konut satın almak isteyen vatandaşlar, 9 Aralık 2024 ile 13 Aralık 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvuru ücreti 2000 TL olarak belirlenmiş olup, başvurular T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden kabul edilecek. Bu proje kapsamında satışa çıkarılan tüm dairelerin tipi 2+1 olacak ve kura çekimi 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek.
Kurada hak kazanan asil alıcılar, 2 Ocak 2025 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında sözleşme imzalayabilecek. Eğer bu süre zarfında sözleşme imzalanmayan daireler olursa, yedek alıcılar devreye girecek ve bu kişiler için sözleşme imzalama tarihi 17 Ocak 2025 olarak belirlendi. Sözleşme işlemleri, Ziraat Bankası’nın Kırıkkale/Delice şubesinde tamamlanacak.
SÖZLEŞME KOŞULLARI VE SATIŞ DETAYLARI
Satışa sunulan daireler için TOKİ tarafından belirlenen özel şartlar ve sözleşme detayları bulunuyor. Bu şartların tam listesine ve ek bilgilere TOKİ’nin resmi duyuru kanalları üzerinden ulaşılabilir.
Dar gelirli vatandaşlara yönelik bu fırsat, uygun ödeme koşulları ve düşük maliyetli konut seçenekleriyle dikkat çekiyor. Başvuru sürecini kaçırmamak ve detaylı bilgiye erişmek için TOKİ’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.