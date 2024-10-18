TOKİ Kaçırılmayacak Fırsatı Duyurdu: 300 Bin Lirası Olanlar Sıraya Girdi!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Sivas’ın Akıncılar ilçesinde hayata geçireceği yeni konut projesini duyurdu. Bu proje kapsamında toplam 21 konut satışa sunulacak ve 340 bin lira peşinatla ev sahibi olma fırsatı tanınacak. Peşinatın ödenmesinin ardından kalan tutar, 72 ay vade ile geri ödenebilecek. Özellikle konut fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde TOKİ’nin bu projesi, ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir avantaj sunuyor.

AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri ve e-Devlet kanalları aracılığıyla yapılabilecek. Satışa sunulacak konutlar arasında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. TOKİ, başvuru sürecinin 21 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında açık olacağını duyurdu. Başvuru bedeli ise 2 bin lira olarak belirlendi.