TOKİ Kaçırılmayacak Fırsatı Duyurdu: 300 Bin Lirası Olanlar Sıraya Girdi!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için uygun fiyatlı ev fırsatını duyurmaya devam ediyor. 300 bin lirası olan, ucuza ev sahibi olabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Sivas’ın Akıncılar ilçesinde hayata geçireceği yeni konut projesini duyurdu. Bu proje kapsamında toplam 21 konut satışa sunulacak ve 340 bin lira peşinatla ev sahibi olma fırsatı tanınacak. Peşinatın ödenmesinin ardından kalan tutar, 72 ay vade ile geri ödenebilecek. Özellikle konut fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde TOKİ’nin bu projesi, ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir avantaj sunuyor.
AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri ve e-Devlet kanalları aracılığıyla yapılabilecek. Satışa sunulacak konutlar arasında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. TOKİ, başvuru sürecinin 21 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında açık olacağını duyurdu. Başvuru bedeli ise 2 bin lira olarak belirlendi.
8 BİN LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİT FIRSATI
Projede yer alan konutlar, uygun peşinat ve vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. TOKİ’nin bu projesi, düşük taksitlerle ev sahibi olmayı mümkün kılarken, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de benzer projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, 340 bin 146 TL peşinat ve 8 bin 503 TL'den başlayan taksitlerle evler satışa sunulacak.
MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE TAKSİTLER ARTACAK
TOKİ'nin projelerinde, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre taksitlerde artış yapılacak. İlk zam, Ocak 2025'te uygulanacak. Ödemeler, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak.