TOKİ Daire Satışını Duyurdu: Acele Eden 9 Bin Lira Ödeyecek

TOKİ’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, sadece Çorum’da değil, Türkiye genelinde birçok ilde konut satışları devam ediyor. Aylık 9 bin TL taksit ve 120 ay vade seçenekleriyle vatandaşlar, %25 peşinat ödeyerek ev sahibi olabilecek. Peşinat tutarları ise 377.343 TL’den başlayarak 619.289 TL’ye kadar çıkıyor.

Projede, 2+1 dairelerin brüt alanları 86.12 ile 87.38 metrekare arasında olup, net kullanım alanları 68.98 ile 70.11 metrekare arasında olacak. 3+1 dairelerde ise brüt alanlar 101.95 ile 121.44 metrekare arasında değişiyor.