TOKİ Daire Satışını Duyurdu: Acele Eden 9 Bin Lira Ödeyecek
Ev sahibi olma hayali kuran ancak yüksek konut fiyatları nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlar için TOKİ'den müjdeli haber geldi.
Dev kampanya kapsamında, sadece aylık 9 bin TL’den başlayan taksitlerle 1+1 dairelerin satışına başlandı. TOKİ, özellikle deprem bölgesinde evi hasar gören vatandaşlar başta olmak üzere Türkiye'nin 30’dan fazla ilinde uygun fiyatlı konutlarla vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor.
Kampanya kapsamında Çorum’da hayata geçirilecek projelerde, 9 bin TL taksitlerle konut sahibi olma fırsatı sunulacak. 2+1 dairelerin taksitleri 9.433 TL’den, 3+1 dairelerin ise 13.152 TL’den başlayacak. Konut fiyatları ise 1.509.373 TL ile 2.477.157 TL arasında değişiyor.
TOKİ’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, sadece Çorum’da değil, Türkiye genelinde birçok ilde konut satışları devam ediyor. Aylık 9 bin TL taksit ve 120 ay vade seçenekleriyle vatandaşlar, %25 peşinat ödeyerek ev sahibi olabilecek. Peşinat tutarları ise 377.343 TL’den başlayarak 619.289 TL’ye kadar çıkıyor.
Projede, 2+1 dairelerin brüt alanları 86.12 ile 87.38 metrekare arasında olup, net kullanım alanları 68.98 ile 70.11 metrekare arasında olacak. 3+1 dairelerde ise brüt alanlar 101.95 ile 121.44 metrekare arasında değişiyor.