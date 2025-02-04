TOKİ ARSA BAŞVURU SON DAKİKA! İstanbul ve İzmir Dahil 50 Şehir: Yüzde 25 Peşinat 48 ay Taksit

Son dakika: TOKİ arsa satışına çıktı. 50 ilde 834 arsayı İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile satacak. TOKİ başvuru süreci 19, 20, 23 Şubat 2025 olarak belirlendi. Peki TOKİ arsa fiyatları ne kadar? Hangi şehirlerde satışacak. İşte arsalar için TOKİ başvuru sürecine dair tüm detaylar...

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TOKİ ARSA BAŞVURU SON DAKİKA! İstanbul ve İzmir Dahil 50 Şehir: Yüzde 25 Peşinat 48 ay Taksit

Son dakika haberleri... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, Balıkesir, Diyarbakır’ın da dahil olduğu 50 ilde 834 arsayı satışa çıkardı. TOKİ arsa satışlarını açık artırma usulü ile ihaleye üzerinden gerçekleştirecek. İhale tarihleri ise 19, 20, 23 Şubat 2025 olarak belirlendi.

TOKİ ARSA SATIŞINDA FAİZ ORANI YILLIK YÜZDE 25

TOKİ’nin 50 ildeki arsa satışları için muhtelif ödeme seçenekleri bulunuyor.

Yüzde 25 peşin ödeme ile geri kalan miktar 48 ay vadeye bölünecek. 6 aylık dönem için faiz oranı en fazla yüzde 12,5, yıllık ise en fazla yüzde 25 olacak uygulanacak.

Yüzde 45 peşin ödeme ile geri kalan miktar 36 ay vadeye bölünecek. 6 aylık dönem için faiz en fazla yüzde 7,5, yıllık ise en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak.

Peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ ARSA BAŞVURU SON DAKİKA! İstanbul ve İzmir Dahil 50 Şehir: Yüzde 25 Peşinat 48 ay Taksit - Resim : 1

TOKİ HANGİ ŞEHİRLERDE ARSA SATIŞI YAPACAK?

Adana, Aksaray, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Yalova, Ağrı, Amasya, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Şanlıurfa.

Kaynak: Haber Merkezi

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