TOKİ Anahtar Teslimi İçin Net Tarih Verdi! Kaçıran Yandı

SOSYAL KONUTLAR TESLİME HAZIR

TOKİ’nin Antalya Akseki 2. Etap projesi kapsamında yapılan 126 konut; 2+1 tipinde 90 daire ve 3+1 tipinde 36 daireden oluşuyor. Ayrıca projede bir ticaret merkezi ile bir cami de yer alıyor.