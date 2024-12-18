TOKİ Anahtar Teslimi İçin Net Tarih Verdi! Kaçıran Yandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Antalya’da yapımı tamamlanan sosyal konutların teslim sürecinin başladığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya Akseki Boğaz Mahallesi’nde inşa edilen 126 konut, hak sahiplerine 31 Aralık 2024 tarihine kadar teslim edilecek.
SOSYAL KONUTLAR TESLİME HAZIR
TOKİ’nin Antalya Akseki 2. Etap projesi kapsamında yapılan 126 konut; 2+1 tipinde 90 daire ve 3+1 tipinde 36 daireden oluşuyor. Ayrıca projede bir ticaret merkezi ile bir cami de yer alıyor.
Depreme dayanıklı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar, yatay mimari anlayışıyla tasarlandı. Projede, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebilmesi için spor alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanlar bulunuyor.
HAK SAHİPLERİ İÇİN TESLİM SÜRECİ
TOKİ, tamamlanan konutların teslim sürecini başlattı. Hak sahipleri, konutlarına en geç 31 Aralık 2024’e kadar kavuşacak. Proje, bölgedeki konut ihtiyacını karşılamanın yanı sıra modern yaşam alanları sunarak bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.