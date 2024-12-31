TOKİ 81 İlde Düğmeye Bastı! 2025’in Büyük Tapu Fırsatı Duyuruldu
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen dev sosyal konut projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçiriliyor. "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 165 bin 55 konutun inşa edilmesi planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak değerlendirilen bu konut projesinde ihaleler başlamış durumda. Vatandaşlar, başvuru detaylarını heyecanla beklerken, projeyle ilgili süreç tüm hızıyla devam ediyor.
AYINRTILAR BELLİ OLDU
TOKİ'nin yürüttüğü "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, inşaat, altyapı ve çevre düzenleme işleri için ihale tarihleri açıklandı. 7 Kasım’da Kütahya’nın Altıntaş ilçesiyle başlayan süreç, Haziran 2025’te tamamlanacak. Toplam 165 bin 55 konutun ihale sürecinin ardından, projenin tüm detayları şekillenmiş olacak.
İHALE DETAYLARI BELLİ OLDU
7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek ve bu süreçte toplam 165 bin 55 sosyal konutun yapımı için ihale gerçekleştirilecek. Bu konutların 128 bin 378’i büyükşehirlerde inşa edilecek. Böylelikle 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale süreci tamamlanmış olacak.
TOKİ KONUTLARI NERELERDE YAPILACAK?
İhaleye çıkılan toplam 165 bin 55 sosyal konutun büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılacak.
İstanbul
İstanbul’da Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut inşa edilecek.
Ankara
Başkentte Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde toplam 13 bin 646 konut yapılacak.
İzmir
İzmir’de Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla ve Torbalı ilçelerinde toplam 11 bin 325 konut hayata geçirilecek.
Antalya: Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer ve Finike ilçelerinde 6 bin 799 konut.
Aydın: Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682 konut.
Balıkesir: Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde 2 bin 339 konut.
Bursa: Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Kestel ilçelerinde 6 bin 305 konut.
Denizli: Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak ve Tavas ilçelerinde 2 bin 300 konut.
Eskişehir: Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han ve Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394 konut.
Konya: Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra ve Hadim ilçelerinde 5 bin 300 konut.
Mersin: Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut ve Toroslar ilçelerinde 5 bin 40 konut.
Van: Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde 1.900 konut.