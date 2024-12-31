TOKİ 81 İlde Düğmeye Bastı! 2025’in Büyük Tapu Fırsatı Duyuruldu

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak değerlendirilen bu konut projesinde ihaleler başlamış durumda. Vatandaşlar, başvuru detaylarını heyecanla beklerken, projeyle ilgili süreç tüm hızıyla devam ediyor.

AYINRTILAR BELLİ OLDU

TOKİ'nin yürüttüğü "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, inşaat, altyapı ve çevre düzenleme işleri için ihale tarihleri açıklandı. 7 Kasım’da Kütahya’nın Altıntaş ilçesiyle başlayan süreç, Haziran 2025’te tamamlanacak. Toplam 165 bin 55 konutun ihale sürecinin ardından, projenin tüm detayları şekillenmiş olacak.