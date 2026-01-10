TOKİ 500 Bin Konut Antalya Kura Çekiminde Hak Sahipleri Belli Oldu! Bakan Kurum: 'Başarı Hikayemiz Çocuklara Umut Olsun'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak olan 500 Bin Konut Projesi için Antalya'da gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde konuştu.

Bakan Murat Kurum şunları kaydetti:

"DÜNYANIN GÖZÜ BİR KEZ DAHA ANTALYA'DA OLACAK"

Turizm ile dünyaya açılan yüzümüzdür ve konuşmamın hemen başında gururla ifade etmek isterim ki bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha Antalya'mızda olacak. Bu sene Antalya'mızda dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP 31'e ev sahipliği yapacağız. Dikkatinizi çekerim, Türkiye COP 31 başkanlığı anlamında gerçekten çok önemli bir kazanımı elde etmiştir.

"KURA ÇEKİMİ İÇİN ELBETTE ÇOK HEYECANLISINIZ"

Evet kardeşlerim, bugün hepiniz kura çekimi için elbette çok heyecanlısınız. Ben de bu heyecanı emin olun tüm yüreğimle paylaşıyorum.

Ama ben izninizle asrın inşasından 500 bin sosyal konut aşamasına nasıl geldiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Çünkü biz istiyoruz ki bu muhteşem başarı hikayemiz çocuklarımıza umut olsun, torunlarımıza, yavrularımıza ufuk olsun ve vatandaşımız devletiyle, milletiyle gurur duysun.

"18 AY SONRA 900 AFET KONUTU TESLİM ETTİK"

Biz emin olun kendimize, devletimize güveniyorduk. Çünkü Elazığ, İzmir depremlerinde, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşadığımız sellerde benzer acıları yaşamış ve yaraları da hızlıca sarmıştık.

Hamdolsun yangından hemen sonra, bir buçuk yıl sonra burada yine Cumhurbaşkanımız geldi, milletimize sözlerini verdi ve biz de yaklaşık işte 18 ay sonra 900 afet konutumuzu Antalyalı, Manavgatlı kardeşlerimize teslim ettik.

"YUVASINA KAVUŞMAYAN TEK BİR KARDEŞİMİZ KALMAYACAK"

Depremden işte Sayın Valim açıkladı, o zaman Malatya Valisiydi, beraber o köylerde, mahallelerde mücadele ettik. Sadece 15 gün sonra bile gittik bismillah diyerek ilk temellerimizi attık. Ve hep aynı sözü söyledik; yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 11 ilimizde yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak dedik.

Dile kolay, 11 il yıkılmış, enkazlar... Bir taraftan enkazı kaldıracaksınız, bir taraftan orada geçici barınma alanları kuracaksınız, bir taraftan da hızlıca orada yeni inşa faaliyetlerini başlatacaksınız. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle beraber 7/24 çalıştık. Gecemizi gündüzümüze kattık ve bu eşsiz gayretin meyvesini de çok şükür aldık.

"11 İLDE 455 BİN KONUTUMUZU TESLİM ETTİK"

27 Aralık'ta görmeliydiniz. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın, yine Doktor Devlet Bahçeli Bey'in, Cumhur İttifakı liderlerimizin,

Büyük Birlik Partisi'nden, Demokratik Sol Parti'den, yine HÜDA PAR'dan tüm Cumhur İttifakı liderleriyle birlikte 27 Aralık'ta milletimizin coşkusuna, mutluluğuna ortak olduk ve deprem bölgesinde 11 ilde 455 bin konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik.

Bizi bu millete mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun ki deprem bölgesinde tam 2 milyon değerli kardeşlerim, vatandaşımızın evinin anahtarını bismillah diyerek açtığı bereketli dükkanlarını kavuşturduk."

13 BİN 213 HAK SAHİBİNİN BELLİ OLDU

Bakan Kurum'un ardından 13 bin 213 hak sahibinin belli olması için noter denetiminde kura çekimi gerçekleşti.

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIYOR?

TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki resmi yöntem bulunuyor. e-Devlet Kapısı üzerinden kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.

Bir diğer yöntem ise TOKİ resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapmak. Sonuç sorgulama ekranı üzerinden, hak sahipliği durumu; T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler ile öğrenilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi