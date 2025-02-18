TOKİ 48 İlde 558 Arsa İçin Düğmeye Bastı: Satışlar Hangi İlde ve Ne Zaman Olacak? Detaylar Belli Oldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılar ve bireysel alıcılar için 48 ilde toplam 558 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek müzayedeler İstanbul ve Ankara’da fiziki olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, katılımcılar çevrim içi sistem üzerinden de teklif verebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ’nin düzenleyeceği açık artırmaların tarih ve yer bilgileri şöyle:
25 Şubat 2025 Salı – Saat 10.30
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
Ankara: Holiday Inn Çukurambar, Çankaya
26 Şubat 2025 Çarşamba – Saat 10.30
Aynı adreslerde müzayede devam edecek.
Dileyen katılımcılar “emlakmuzayede.com.tr” adresinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
24 AY VADELİ ÖDEME SEÇENEĞİ
Satışa sunulan arsalar için %25 peşinat ödeyen alıcılar, kalan tutarı 24 ay vadeyle ödeyerek mülkiyet sahibi olabilecek.
HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI YAPILACAK?
25 Şubat’ta müzayedeye çıkacak arsaların bulunduğu iller:
Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Kahramanmaraş, Osmaniye, Amasya, Afyonkarahisar, Niğde, Konya, Kütahya, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, Uşak, Trabzon, Bayburt, Giresun, Bilecik, Erzincan.
26 Şubat’ta müzayedeye çıkacak iller:
Mardin, Bitlis, Elazığ, Aksaray, Ankara, Düzce, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Mersin, Samsun, Yozgat.
Yatırım yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunan TOKİ müzayedesine katılmak isteyenler, belirlenen tarihlerde tekliflerini iletebilecek. Arsa almak isteyen vatandaşların, müzayede öncesinde katılım teminatı ödemeleri gerektiği de hatırlatıldı.