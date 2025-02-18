TOKİ 48 İlde 558 Arsa İçin Düğmeye Bastı: Satışlar Hangi İlde ve Ne Zaman Olacak? Detaylar Belli Oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılar ve bireysel alıcılar için 48 ilde toplam 558 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek müzayedeler İstanbul ve Ankara’da fiziki olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, katılımcılar çevrim içi sistem üzerinden de teklif verebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

TOKİ Konut konut fiyatları
TOKİ 48 İlde 558 Arsa İçin Düğmeye Bastı: Satışlar Hangi İlde ve Ne Zaman Olacak? Detaylar Belli Oldu - Resim: 1

TOKİ’nin düzenleyeceği açık artırmaların tarih ve yer bilgileri şöyle:

25 Şubat 2025 Salı – Saat 10.30

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

Ankara: Holiday Inn Çukurambar, Çankaya

26 Şubat 2025 Çarşamba – Saat 10.30

Aynı adreslerde müzayede devam edecek.

Dileyen katılımcılar “emlakmuzayede.com.tr” adresinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

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TOKİ 48 İlde 558 Arsa İçin Düğmeye Bastı: Satışlar Hangi İlde ve Ne Zaman Olacak? Detaylar Belli Oldu - Resim: 2

24 AY VADELİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Satışa sunulan arsalar için %25 peşinat ödeyen alıcılar, kalan tutarı 24 ay vadeyle ödeyerek mülkiyet sahibi olabilecek.

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TOKİ 48 İlde 558 Arsa İçin Düğmeye Bastı: Satışlar Hangi İlde ve Ne Zaman Olacak? Detaylar Belli Oldu - Resim: 3

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI YAPILACAK?

25 Şubat’ta müzayedeye çıkacak arsaların bulunduğu iller:

Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Kahramanmaraş, Osmaniye, Amasya, Afyonkarahisar, Niğde, Konya, Kütahya, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, Uşak, Trabzon, Bayburt, Giresun, Bilecik, Erzincan.

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TOKİ 48 İlde 558 Arsa İçin Düğmeye Bastı: Satışlar Hangi İlde ve Ne Zaman Olacak? Detaylar Belli Oldu - Resim: 4

26 Şubat’ta müzayedeye çıkacak iller:

Mardin, Bitlis, Elazığ, Aksaray, Ankara, Düzce, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Mersin, Samsun, Yozgat.

Yatırım yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunan TOKİ müzayedesine katılmak isteyenler, belirlenen tarihlerde tekliflerini iletebilecek. Arsa almak isteyen vatandaşların, müzayede öncesinde katılım teminatı ödemeleri gerektiği de hatırlatıldı.

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