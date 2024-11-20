TOKİ 44 İlde 882 Arsayı Satışa Çıkarıyor: Ucuz Fiyatla Tapu Sahibi Olmak İçin Sayılı Günler Kaldı
TOKİ, 44 ilde toplamda 882 arsa için satış planını duyurdu. Yeni projeye ilişkin detaylar açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde bulunan toplam 882 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Açık artırmalar, 27, 28 ve 29 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
KATILIM NASIL VE SAAT KAÇTA OLACAK?
Açık artırma etkinlikleri, Ankara’daki Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda saat 10.30’da başlayacak. Ayrıca, internet üzerinden de teklif verilebilecek. Çevrim içi katılım sağlamak isteyenler, Emlak Müzayede adresi üzerinden işlem yapabilecek.
AYRINTILI BİLGİ NASIL ALINABİLİR?
Satışla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, TOKİ’nin veya Emlak Müzayede’nin resmi internet sitelerini ziyaret edebilir ya da 0212 608 15 00 numaralı telefonu arayabilir.