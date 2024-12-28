TOKİ 2025’in İlk Projesini Duyurdu: 13 Bin Lirası Olan Tapu Sahibi Olacak!

TOKİ, 13.122 TL’den başlayan taksitlerle 200’ü aşkın 3+1 daireyi satışa çıkardığını duyurdu. Yeni proje Van’ın Erciş ilçesinde, 2. Etap 2. Bölge kapsamında üretilen 532 konuttan 229'u satışa sunulacak. TOKİ’nin sunduğu bu konutların en uygun fiyatı 524.883 TL’den başlarken, 120 ay vade ile 13.122 TL’lik taksit imkânı sağlanıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLAR BELLİ OLDU

Satışa çıkarılan konutlar için başvurular 26 Aralık 2024 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 3 Ocak 2025 olarak açıklandı. Başvurular, T.C. Halk Bankası’nın Van ilindeki şubeleri üzerinden yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek. e-Devlet başvuruları için son tarih 2 Ocak 2025 olarak belirlendi. Başvuru bedeli ise 2.000 TL olarak açıklandı.

Konutların satışında kura çekimi yöntemi uygulanacak. Kura çekimi, 10 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. Kura sonucunda hak sahibi olan kişiler, 20 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında sözleşme imzalayabilecek. Yedek hak sahipleri ise 4 Şubat 2025 - 18 Şubat 2025 tarihleri arasında sözleşme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SÖZLEŞME ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ’nin duyurusuna göre, başvuru yapacak kişiler için belirli şartlar bulunuyor:

-Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

-Başvurulan projenin bulunduğu il sınırlarında en az bir yıldır ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı bulunmak şartı aranıyor.

-Konut borcu, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay vade ile ödenecek.

-Ayrıca, borç bakiyesi ve aylık taksit tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.