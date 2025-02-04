TOKİ 20 İlde 63 Arsayı Satışa Çıkarıyor! Satışa Çıkarılan Arsalar Hangi İllerde?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsanın satışa sunulacağını duyurdu. Sanayi, tarım, hayvancılık, termal turizm ve aktivite alanı gibi farklı niteliklere sahip arsalar için yatırımcılar teklif verebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Arsa satış ihalesi 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Açık artırma, İstanbul ve Ankara’daki iki farklı merkezde yapılacak:
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece)
Ankara: İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri (Yenimahalle)
Katılımcılar, açık artırmaya çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
ÖDEME KOŞULLARI BELLİ OLDU
TOKİ, arsa satışında yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak.
SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR HANGİ İLLERDE?
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van’da bulunan arsalar yatırımcılarını bekliyor.
TOKİ’nin arsa satışlarıyla ilgili detaylı bilgiye resmi internet sitesinden ve ilgili kurumlar aracılığıyla ulaşılabilir.