TOKİ 11 Bin Lira Ödemeyle Konut Satıyor! Fırsat Tarihi Duyuruldu

TOKİ tarafından İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Uşak, Trabzon, Van, Elazığ ve Manisa’da da satışa sunulan konutlar, uygun fiyatlarıyla yoğun ilgi görüyor. TOKİ, Uşak ilinde yeni bir projeyi duyurarak, 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa çıkacağını açıkladı.

UŞAK PROJESİNDE 84 KONUT SATIŞA SUNULACAK

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Uşak ili Sivaslı ilçesi Pınarbaşı beldesindeki Fatih Mahallesi’nde 206 konut ve 4 dükkân inşaatı kapsamındaki projeden 84 adet daire satışa sunulacak. Bu dairelerden 67’si 2+1, 17’si ise 3+1 olarak planlandı.

DAİRELERİN FİYATLARI VE ÖDEME KOŞULLARI AÇIKLANDI

Proje kapsamında satışa sunulacak 2+1 dairelerin başlangıç fiyatı 452.657,46 TL olarak belirlendi. Bu daireler için alıcılar, 120 ay vadeli ödeme planıyla aylık 11.316,44 TL taksitle ödeme yapabilecek. 3+1 dairelerde ise fiyatlar 596.245,56 TL’den başlıyor ve yine 120 ay vadeyle aylık 14.906,14 TL taksit imkânı sunuluyor.

BAŞVURU DETAYLARI VE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Konutlara başvurular, 20 Ocak 2025 ile 24 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlenirken, başvurular T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden kabul edilecek. Kura çekimi ise 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞME TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri 10-14 Şubat 2025 olarak açıklanırken, yedek hak sahipleri için bu süre 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olacak. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra, kalan daireler yedek hak sahiplerine sunulacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

TOKİ, projeye başvuracak kişilerde T.C. vatandaşı olma şartı arıyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek ve birden fazla başvurunun geçersiz sayılacağı açıklandı. Proje hakkında detaylı bilgilere TOKİ’nin resmi internet sitesi ve duyurularından ulaşılabilecek.