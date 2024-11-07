TOKİ 100 Bin Konut Başvurusu Ne Zaman? İşte Ayrıntılar...
Dar ve orta gelirliler için 2025 yılında 100 bin yeni sosyal konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, özellikle kentlerdeki barınma sorunlarına çözüm üretmek amacıyla dar gelirli vatandaşlar, kadınlar, engelliler ve gençlere yönelik toplu konut projeleri gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı için dar ve orta gelir gruplarına yönelik 100 bin yeni sosyal konut üretmeyi hedefliyor. TOKİ, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sosyal konut üretimine devam ediyor. İşte, TOKİ’nin 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili detaylar:
TOKİ'NİN SON 4 YILI
2019-2023 yılları arasında TOKİ, Türkiye genelinde 200 bin 68 konut inşa ederek hak sahiplerine teslim etti. Bu konutların yaklaşık yüzde 90’ı sosyal konutlardan oluştu. 2023 yılında 125 bin sosyal konut üreten TOKİ, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun yapımını tamamladı. 2024 yılı için hedeflenen 100 bin konut sayısına da ulaşılması bekleniyor.
2025’TEKİ PROJELER
2025 yılı için belirlenen Yıllık Programda, özellikle kentlerdeki barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla dar gelirli vatandaşlar, kadınlar, engelliler ve gençler için toplu konut uygulamaları sürdürülmeye devam edecek. TOKİ, 2025 yılında da dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut üretmeyi hedefliyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
TOKİ tarafından yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz açıklanmadı. TOKİ’nin konuya ilişkin açıklamayı gelecek yılın ilk aylarında yapması bekleniyor.