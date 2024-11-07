TOKİ 100 Bin Konut Başvurusu Ne Zaman? İşte Ayrıntılar...

TOKİ'NİN SON 4 YILI

2019-2023 yılları arasında TOKİ, Türkiye genelinde 200 bin 68 konut inşa ederek hak sahiplerine teslim etti. Bu konutların yaklaşık yüzde 90’ı sosyal konutlardan oluştu. 2023 yılında 125 bin sosyal konut üreten TOKİ, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun yapımını tamamladı. 2024 yılı için hedeflenen 100 bin konut sayısına da ulaşılması bekleniyor.