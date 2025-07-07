Tokat'ta Hasat Başladı! Dona Rağmen Üretim Düşmedi, Yeni Rekor Bekleniyor
Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendine özgü aromasıyla öne çıkan Narince bağ yaprağında bu yıl da yüksek gelir beklentisi sürüyor. Mayısta başlaması gereken hasat, don olayları nedeniyle bir ay gecikmeli başladı. Ancak yaşanan gecikmeye rağmen üretimde ciddi bir düşüş yaşanmadı. Sezon sonunda yaklaşık 2 milyar liralık ekonomik katkı bekleniyor.
Kaynak: İHA
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Narince bağ yaprağının ilçede önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, yaşanan don olaylarına rağmen yaprak veriminin korunduğunu söyledi. Karagöl, "Bu yıl yaprak hasadı don nedeniyle yaklaşık 1 ay geç başladı. Başlangıçta verimde düşüş olacağı düşünülüyordu ancak çiftçilerimizden aldığımız bilgilere göre yaprak üretimi büyük ölçüde normal seyrinde devam ediyor. Yine yaklaşık 2 milyar lira düzeyinde gelir elde edilmesini öngörüyoruz" dedi.
Üzüm üretiminde ise durum farklı. Aynı bağlardan elde edilen üzümde donun ciddi zarara yol açtığını belirten Karagöl, "Üzümde yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir kayıp yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
İHRACATTA KALINTI UYARISI
Yaprakların sadece yurt içine değil, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini hatırlatan Karagöl, çiftçilere kalıntı uyarısında da bulundu. "İhracata gidecek ürünlerde kalıntı sorunu yaşanmaması için zirai ilaç kullanımında bekleme sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Katma değeri artırmak adına bu kurallara titizlikle uyulmalı" dedi.
Coğrafi işaretli bir ürün olan Erbaa Narince yaprağının bu yıl da bölge ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor. Başkan Karagöl, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.