Tokat'ta Hasat Başladı! Dona Rağmen Üretim Düşmedi, Yeni Rekor Bekleniyor

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Narince bağ yaprağının ilçede önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, yaşanan don olaylarına rağmen yaprak veriminin korunduğunu söyledi. Karagöl, "Bu yıl yaprak hasadı don nedeniyle yaklaşık 1 ay geç başladı. Başlangıçta verimde düşüş olacağı düşünülüyordu ancak çiftçilerimizden aldığımız bilgilere göre yaprak üretimi büyük ölçüde normal seyrinde devam ediyor. Yine yaklaşık 2 milyar lira düzeyinde gelir elde edilmesini öngörüyoruz" dedi.