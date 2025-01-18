Togg'dan Efsane Sıfır Araç Fırsatı: 2025 Model Togg T10X Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başladı

TOGG'A ÖZEL SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

2025 model Togg T10X sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli kredi kampanyası anlaşmalı bankalar üzerinden sürüyor. %0 faizle, 500 bin TL krediyle, 12 ay vadeli araç sahibi olma imkanı bulunurken, 650 bin TL kredi seçeneğinde ise %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Togg sahibi olmak isteyen vatandaşlar İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 2 farklı araç kampanyasına başvurabilecek. İşte Togg T10X fiyatı ve kredinin ayrıntıları...