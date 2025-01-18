Togg'dan Efsane Sıfır Araç Fırsatı: 2025 Model Togg T10X Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başladı

Araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Togg'un 2025 T10X modelini almak isteyenlere yüzde 0 faizli kredi avantajları başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Togg Araba İhtiyaç Kredisi
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Togg'dan Efsane Sıfır Araç Fırsatı: 2025 Model Togg T10X Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başladı - Resim: 1

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, özel avantajlı kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. 2025 model Togg T10X'i almak isteyenler, sıfır faizli kredi seçeneklerinden yararlanarak hayallerindeki araca kavuşabilecek.

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Togg'dan Efsane Sıfır Araç Fırsatı: 2025 Model Togg T10X Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başladı - Resim: 2

TOGG'A ÖZEL SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

2025 model Togg T10X sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli kredi kampanyası anlaşmalı bankalar üzerinden sürüyor. %0 faizle, 500 bin TL krediyle, 12 ay vadeli araç sahibi olma imkanı bulunurken, 650 bin TL kredi seçeneğinde ise %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Togg sahibi olmak isteyen vatandaşlar İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 2 farklı araç kampanyasına başvurabilecek. İşte Togg T10X fiyatı ve kredinin ayrıntıları...

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Togg'dan Efsane Sıfır Araç Fırsatı: 2025 Model Togg T10X Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başladı - Resim: 3

TOGG T10X FİYATLARI NE KADAR?

V1 RWD Standart Menzil versiyon 1 milyon 440 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1 milyon 680 bin TL

2 RWD Uzun Menzil versiyonunu 1 milyon 830 bin TL

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