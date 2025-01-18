Togg'dan Efsane Sıfır Araç Fırsatı: 2025 Model Togg T10X Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başladı
Araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Togg'un 2025 T10X modelini almak isteyenlere yüzde 0 faizli kredi avantajları başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, özel avantajlı kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. 2025 model Togg T10X'i almak isteyenler, sıfır faizli kredi seçeneklerinden yararlanarak hayallerindeki araca kavuşabilecek.
TOGG'A ÖZEL SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI
2025 model Togg T10X sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli kredi kampanyası anlaşmalı bankalar üzerinden sürüyor. %0 faizle, 500 bin TL krediyle, 12 ay vadeli araç sahibi olma imkanı bulunurken, 650 bin TL kredi seçeneğinde ise %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Togg sahibi olmak isteyen vatandaşlar İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 2 farklı araç kampanyasına başvurabilecek. İşte Togg T10X fiyatı ve kredinin ayrıntıları...
TOGG T10X FİYATLARI NE KADAR?
V1 RWD Standart Menzil versiyon 1 milyon 440 bin TL
V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1 milyon 680 bin TL
2 RWD Uzun Menzil versiyonunu 1 milyon 830 bin TL