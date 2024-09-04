TOGG'a Parça Üreten Çelik Devi İflas Bayrağını Çekti: 50 Milyon Sermayesi Vardı

Değişim Çelik, TOGG'un yanı sıra otomotiv sektöründe birçok markaya parça tedarik eden önemli bir şirket olarak biliniyordu. Şirketin Genel Müdürü Esma Yıldız, geçtiğimiz Mart ayında verdiği bir röportajda, güçlü çelik stoğu ve sundukları hizmetlerle sanayicilere çözüm ortağı olduklarını vurgulamıştı. Ancak yaşanan mali zorluklar, şirketin konkordato ilan etmesine yol açtı.

Mahkeme tarafından verilen 3 aylık geçici mühlet süresince, şirketin mali durumunun toparlanıp toparlanamayacağı ve faaliyetlerine devam edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.