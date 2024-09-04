TOGG'a Parça Üreten Çelik Devi İflas Bayrağını Çekti: 50 Milyon Sermayesi Vardı
Türkiye'nin ağır sanayi sektöründe önemli bir yer edinen ve Dünya devi Buderus markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Değişim Çelik, konkordato ilan ederek iflas bayrağını çekti.
2010 yılında 50 milyon TL sermaye ile kurulan ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG başta olmak üzere, otomotiv sektöründeki birçok büyük şirkete parça tedarik eden Değişim Çelik, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Kadın girişimci Esma Yıldız tarafından kurulan Değişim Çelik, yıllardır ağır sanayi sektöründe faaliyet gösteriyordu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusu üzerine 28 Ağustos’ta 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre boyunca şirketin mali durumu denetlenecek ve mahkeme tarafından atanan üç konkordato komiseri tarafından yönetilecek.
Değişim Çelik, TOGG'un yanı sıra otomotiv sektöründe birçok markaya parça tedarik eden önemli bir şirket olarak biliniyordu. Şirketin Genel Müdürü Esma Yıldız, geçtiğimiz Mart ayında verdiği bir röportajda, güçlü çelik stoğu ve sundukları hizmetlerle sanayicilere çözüm ortağı olduklarını vurgulamıştı. Ancak yaşanan mali zorluklar, şirketin konkordato ilan etmesine yol açtı.
Mahkeme tarafından verilen 3 aylık geçici mühlet süresince, şirketin mali durumunun toparlanıp toparlanamayacağı ve faaliyetlerine devam edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.