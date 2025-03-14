TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA YENİ DÖNEM

Resmi fiyat açıklaması henüz yapılmamış olsa da TOGG T10F’in uygun fiyat politikasıyla Tesla ve BYD gibi markalara ciddi bir rakip olması bekleniyor. Modelin, elektrikli sedan pazarında güçlü bir alternatif olarak konumlanarak, sektörde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği ifade ediliyor.