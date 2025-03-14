TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Yerli otomobil markası TOGG’un yeni sedan modeli T10F için geri sayım başladı. Bu yılın ikinci yarısında yollarda olması beklenen modelin fiyatı ve sunduğu özellikler, elektrikli otomobil pazarında büyük bir rekabeti beraberinde getirebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
TOGG T10F’in, elektrikli sedan segmentinde en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Tesla Model Y ile rekabet etmesi bekleniyor. Tesla Model Y, şu anda 1.8 milyon TL’lik fiyatıyla Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller arasında bulunuyor.
Ancak TOGG T10F’in, yaklaşık 1.6 milyon TL seviyesinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürülüyor. Finansman desteği ve teşviklerle birlikte bu fiyatın daha da cazip hale gelebileceği belirtiliyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA YENİ DÖNEM
Resmi fiyat açıklaması henüz yapılmamış olsa da TOGG T10F’in uygun fiyat politikasıyla Tesla ve BYD gibi markalara ciddi bir rakip olması bekleniyor. Modelin, elektrikli sedan pazarında güçlü bir alternatif olarak konumlanarak, sektörde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği ifade ediliyor.