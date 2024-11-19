Togg Örneği ile Anlatıldı! Elektrikte ‘Gerçek Fatura’ Dönemi Başlıyor: Türkiye’nin Yarısını Etkileyecek Karar, 1 Ocak’ta 2 Katına Çıkıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak itibarıyla başlıyor. Yeni uygulama kapsamında yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovat saat (kWh) üzerinde olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan faydalanamayacak. Bu durum özellikle elektrikli arabasını evden şarj eden kullanıcılar için maliyetleri artıracak.

40 MİLYON ABONE ETKİLENECEK

Karar, yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsayan elektrikte sübvansiyon düzenlemesinde bu sınırı aşan abonelerin elektrik faturalarını gerçek ücret üzerinden ödemesini öngörüyor. Bu da aylık ortalama 417 kWh’lik enerji tüketimi anlamına geliyor.

YENİ DÜZENLEME İLE MALİYET ARTACAK

Bir Togg T10X sahibi, aracını evden şarj ederek kilometre başına sadece 0,53 TL harcıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu maliyet 1 TL’nin üzerine çıkabilir.

Pazara genel olarak baktığımız elektrikli araçlarda batarya kapasitesinin ortalama 80 kWh dolaylarında olduğunu görüyoruz (Örneğin Togg T10X V2 88.5 kWh). Togg örneğinden devam edersek; araç, bu kapasite ile gerçete 450-500km civarında bir menzil sunuyor. Ortalama bir aracın yılda 20 bin kilometre, ayda ise 1.600 km yol yaptığını varsayarsak Togg T10X’, her ay 4 veya 5 kere şarj etmek gerekecek. Bu durumda evden yapılan şarj ile 350-400 kWh tüketime ulaşılacak. Bu da yıllık 4.2 ila 4.8 bin kWh yapıyor. Dolayısıyla yıllık 5 bin kWh limitini aşmak kaçınılmaz olacak.