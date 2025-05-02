Tofaş'tan 400 Milyon Euro’luk Dev Rekor
Tofaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Stellantis Grubu ile 28 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında öngörülen tüm kapanış koşullarının sağlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, 400 milyon Euro ödeme yapılarak Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarının devri tamamlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tofaş, Türkiye'de daha önce temsil ettiği FIAT, FIAT Professional, Alfa Romeo, Jeep® ve Maserati markalarının yanı sıra, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles markalı araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış faaliyetlerini de üstlenmeye başladı. Bu gelişme, Tofaş Grubu'nun Türkiye'deki pazar payını genişletmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
PERFORMANS ÖDEMELERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER
Tofaş, söz konusu devrin ardından, Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve sözleşme referans tutarlarını aşan serbest nakit akışlarının, her bir mali yıl için %77,5 oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak yapılabileceğini açıkladı. Bu ödemeler, sözleşmede belirlenen beklentilere göre gerçekleştirilecek.
TİCARİ SÖZLEŞMELER YENİDEN DÜZENLENDİ
Açıklamada ayrıca, Tofaş ve Stellantis Grubu arasında, Türkiye’deki yeni marka dağıtım sözleşmeleri ve mevcut markalar için ticari esasları belirleyen sözleşmelerin tadil edildiği belirtildi. Bunun yanı sıra, ikinci el araç satışı, yenileme, yedek parça dağıtımı ve satış sonrası servis konularında ortak iş alanları geliştirmek için yeni sözleşmeler imzalandığı ifade edildi.
GÜÇLÜ BİR STRATEJİK İŞBİRLİĞİ
Bu anlaşmalar, Tofaş'ın Türkiye otomotiv pazarındaki güçlü varlığını pekiştirmek ve markalar arası sinerjiyi artırmak adına stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Tofaş, yeni markaların dağıtımını üstlenerek, sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.