Tofaş'tan 400 Milyon Euro’luk Dev Rekor

Tofaş, Türkiye'de daha önce temsil ettiği FIAT, FIAT Professional, Alfa Romeo, Jeep® ve Maserati markalarının yanı sıra, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles markalı araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış faaliyetlerini de üstlenmeye başladı. Bu gelişme, Tofaş Grubu'nun Türkiye'deki pazar payını genişletmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.